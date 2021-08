Le difficoltà del circuito di Spa-Francochamps sono molteplici... se poi ci si mette anche la pioggia! Per questo le qualifiche del GP del Belgio sono durate ben oltre il previsto, consegnando una griglia di partenza piuttosto diversa da quelle a cui di solito siamo abituati.

Subito dietro a Max Verstappen (Red Bull) che ha conquistato la pole, incredibilmente, troviamo al secondo posto George Russell che normalmente con la sua Williams lo troviamo tra la decima e la ventesima piazza. Ma le qualità di guida del pilota inglese sono innegabili e con la pioggia che ha (quasi) livellato le prestazioni delle vetture, sono venute fuori, premiandolo per quello che merita.

Il rivale di Verstappen per il titolo nel mondiale piloti, Lewis Hamilton, ha messo a segno solo il terzo tempo, mentre con l'altra Mercedes Bottas è finito sollo ottavo. A fianco di Hamilton prenderà il via l'unica McLaren, quella di Ricciardo, che è riuscita a completare la Q3, mentre i suo compagno di scuderia, Norris, si è schiantato all'Eau Rouge ad inizio sessione, facendo decidere ai commissari che fosse opportuno esporre la bandiera rossa.

Norris, il più veloce in Q1 e Q2, è stato precauzionalmente portato per escludere la possibilità di una frattura al braccio. Viste le condizioni della sua vettura, oltre a quelle del pilota, è difficile poter dire se domani sarà in pista.

In terza fila partiranno Vettel (Aston Martin) e Gasly (AlphaTauri) che precedono Perez, con l'altra Red Bull, e Bottas, davanti alla Alpine di Ocon, nono. Norris, come detto, è decimo, ma non è sicuro che potrà prendere il via.

Le due Ferrari non sono andate oltre la Q2, con Leclerc 11° e Sainz 13°.

Questo il commento di Verstappen a fine gara:

"E' stata una qualifica davvero difficile. È stato difficile mantenere la macchina in pista. E poi la lunga pausa tra Q2 e Q3 non è facile ritrovare la concentrazione. È una pista fantastica, ma molto impegnativa sul bagnato."

La gara prenderà il via alle 15 e anche per domenica si prevede pioggia, in abbondanza.