Dopo le prime due sessioni nella qualifica per la gara Sprint di sabato, Oscar Oscar Piastri era risultato sempre abbondantemente dietro all'altro pilota Maclaren, Lando Norris. In Q3, invece, con le soft - nelle precedenti sessioni i piloti hanno usato solo le medie - è riuscito a piazzare il miglior tempo e a prendersi la pole della gara breve del GP di San Paolo che domani prenderà il via alle 15:00 sul circuito di Interlagos, facendo meglio del compagno di squadra anche se per soli 29 millesimi.

La Ferrari, con Leclerc partirà dalla terza casella della griglia, con un distacco di 2,5 decimi dalle McLaren, seguito da Verstappen (Red Bull), Sainz (Ferrari) e Russell (Mercedes).

Nel Q1, il più veloce è stato Lando Norris in 1:09.477 su gomma media, distaccando di 788 millesimi Piastri. Anche nel Q2, McLaren continua a dominare, sempre con Norris che abbassa il suo tempo di quasi mezzo secondo. Leclerc chiude in terza posizione a 0,185, mentre Verstappen e Sainz restano più lontani rinunciando a un secondo tentativo. A sorpresa, Lewis Hamilton, Nico Hulkenberg, Sergio Perez, Franco Colapinto e Valtteri Bottas non riescono a superare il taglio.

Nel Q3, le McLaren escono per prime per effettuare due tentativi, mentre le altre squadre puntano su un unico giro. Norris si porta in testa con 1:08.928 su gomma soft, seguito da Piastri con 1:09.225 su gomma media usata. Ma alla fine è Piastri a far registrare il miglior tempo in 1:08.899, conquistando la pole per 29 millesimi sul compagno di squadra. Leclerc è terzo a 254 millesimi, seguito da Verstappen a 0,320 e Sainz a 0,358.

Sabato il meteo prevede pioggia, per cui tutto quanto le scuderie erano riusciste a capire, in termini di configurazione, sull'assetto delle proprie vetture potrebbe risultare del tutto inutile, nel caso di pista bagnata e gomme da pioggia.