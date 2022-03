Come ha scritto Francesca Lovatelli Caetani su Il Giornale, sembra che un amore sia tornano a fiorire. "Ritorna la passione tra Massimo Giletti, celeberrimo conduttore tv e Angela Tuccia a Roma, la città eterna. Lo avevamo annunciato in esclusiva sabato scorso e ora vi facciamo vedere le immagini", così inizia l'articolo disponibile anche su il sito de Il Giornale.





"Sembra proprio che abbiano ritrovato la complicità. Il conduttore, infatti, dopo mesi da single, torna allo scoperto con la sua ex fidanzata, Angela Tuccia. Dopo la Prima del film di Dario Argento “Occhiali neri”, al Cinema Adriano di Roma, si sono scambiati un bacio appassionato, dopo alcune coccole iniziali. Giletti resta sempre un grande seduttore, prima qualche dolcezza, manovre di avvicinamento e infine scatta il bacio!"

Massimo Giletti è conosciuto per la sua riservatezza, ma questa volta è stato colto in fragrante! Che dire, se non auguri a una coppia che sprizza felicità?