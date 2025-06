Un viaggio poetico tra nostalgia, guarigione e bellezza quotidiana



“Del mare, dell’amore e di altre piccole grandi cose” è la nuova raccolta di poesie, aforismi e riflessioni di Joseph Bianchettini. Il mare è il filo conduttore della raccolta: simbolo liquido di memoria, forza e vulnerabilità. Le poesie parlano d’amore in tutte le sue forme: passionale, perduto e mancato, ma tratta anche della bellezza nascosta nelle piccole cose. La struttura è libera, fluida, e ogni pagina è un frammento di esistenza, un’istantanea emotiva. Questa silloge è più di una raccolta poetica: è un invito a respirare, ad accogliere la nostalgia e la speranza come parti essenziali dell’essere umano. Le parole di Bianchettini non offrono risposte, ma spazi di riflessione. Non spiegano, ma evocano; non gridano, ma sussurrano.

“Avevo sempre sognato di scrivere un libro, ma la paura di non essere all’altezza mi aveva tenuto fermo. Poi la vita ha deciso per me. Un incidente, una mano rotta e mesi di immobilità mi hanno costretto a fermarmi, ma in quel silenzio ho trovato una voce” - Joseph Bianchettini.

Joseph Bianchettini nasce a Siracusa nel 1988. Laureato in Archeologia del Mediterraneo, dal 2014 vive in Germania, a Schwäbisch Gmünd, pur continuando a viaggiare tra Italia e Romania. Appassionato di scrittura, musica e crescita personale, Bianchettini ha iniziato a pubblicare dopo un lungo percorso interiore. Nel 2023 esce la sua prima raccolta “La rugiada del cuore”. Nel 2024, con “Del mare, dell’amore e di altre piccole grandi cose”, consolida una voce poetica autentica, accessibile ma profonda, in grado di restituire dignità alle emozioni semplici e alla vita quotidiana.

