"La reazione europea è stata tardiva, pavida. Ma la verità che nessuno dice è che la tragedia del popolo palestinese è iniziata prima del 7 ottobre.Nessuno ha pubblicato sui giornali il rapporto di Amnesty International, il rapporto di Save The Children sull’uccisione dei minori palestinesi. Prima del 7 ottobre. E sulla detenzione illegale. E sull’espropriazione di terre. E sull’uso sistematico della tortura nelle carceri israeliane.Tutto questo è iniziato prima del 7 ottobre.Nessuno giustifica la violenza, però quando un popolo è oppresso, arrestato illegalmente, derubato dei suoi beni, con i suoi bambini ammazzati, cresce l’estremismo, anche nelle forme più barbare.Quello che è successo dopo il 7 ottobre è indescrivibile. Come è indescrivibile la censura informativa: le notizie vere, le notizie agghiaccianti, non appaiono.Un esempio: ci sono 600 palestinesi che sono morti sotto tortura nelle carceri israeliane, di cui non vengono consegnati i corpi. E non vengono consegnati perché Israele non vuole che si vedano i segni delle torture.Questa è barbarie".

Questo è ciò che ha detto il 18 giugno Massimo D’Alema ospite a Otto e Mezzo.

Nessuno dei politici italiani presenti in Parlamento aveva finora elencato in tv ciò che D'Alema ha detto ieri. E quello che è incredibile... è solo una piccola parte dei CRIMINI che lo Stato canaglia di Israele ha compiuto e sta compiendo in Palestina dal 1948.

D'altra parte, lo Stato ebraico adesso è guidato da un criminale, Benjamin Netanyahu, che, oltretutto, ha completamento perso la testa. Questo è ciò che ha avuto il coraggio di dichiarare oggi in visita all'ospedale Soroka di Beersheba, che questa mattina è stato parzialmente distrutto da un missile lanciato dall'Iran:

"L'intero popolo israeliano sta pagando un prezzo altissimo. Stiamo attraversando una guerra lampo, e la stiamo attraversando in un modo incredibile. Ci sono costi personali. Ci sono stati feriti e famiglie hanno perso i propri cari. Ognuno di noi paga un prezzo personale, e questo è accaduto pure alla mia famiglia. Questa è la seconda volta che mio figlio Avner annulla il suo matrimonio a causa della minaccia di razzi. È un prezzo personale anche per la sua fidanzata, e devo dire che la mia cara moglie è un'eroina e sta pagando un prezzo personale".

Praticamente... un pazzo!

Un pazzo che continua, tramite la complicità del suo esercito, a compiere un genocidio a Gaza. Infatti, nonostante il conflitto con l'Iran, le IDF non hanno interrotto gli attacchi nella Striscia di Gaza, dove i palestinesi vengono uccisi ovunque... in tende di fortuna, all'aperto e nei pochi edifici non ancora disintegrati.

Ciò accade ogni singolo giorno e qualsiasi cosa accada in Iran non ha avuto ripercussioni su ciò che sta accadendo nella Striscia di Gaza. Questa mattina le forze armate israeliane hanno attaccato un punto di ricarica che i palestinesi utilizzano per ricaricare i loro telefoni, le batterie e le luci a LED. I palestinesi vengono uccisi mentre cercano di ottenere aiuti e cibo ogni singolo giorno.

Oggi sono state almeno 84 persone uccise, di queste la maggior parte si trovava a Gaza City e nel nord, mentre una ventina erano in attesa di ricevere aiuti nei pressi del corridoio di Netzarim, che divide la Striscia di Gaza dal nord al sud.

E di tutto questo non dovremmo indignarci perché a compiere tali crimini è uno Stato che si definisce ebraico?