Grazie ad un Sassuolo arrendevole per buona parte del match, la Lazio torna alla vittoria, dopo la batosta subita ne turno precedente ad opera della Roma.

La squadra di Sarri ha superato per 2-1 l'undici di Dionisi, portandosi provvisoriamente al 5° posto con 52 punti, in attesa dei risultati di Roma, Atalanta e Fiorentina, con quest'ultime due squadre che devono recuperare una partita.

La Lazio va in vantaggio al 17' del primo tempo con una discesa di Lazzari su cui i difensori del Sassuolo oppongono una resistenza di facciata, lasciandolo in pratica tirare indisturbato dal limite dell'area. Inutile il tentativo di parata di Consigli.

Prima dell'intervallo, va ricordato però che i Sassuolo si veglia e colpisce il palo con un colpo di Frattesi, sul prosieguo dell'azione Defrel si trova sui piedi la palla dell'1-1 mentre è a tu per tu con Strakosha, ma il suo tiro è centrale ed i portiere della Lazio para agevolmente.

Il gol del raddoppio laziale arriva nel secondo tempo su una punizione battuta da Luis Alberto, che si trasforma in un assist per l'inserimento di Milinkovic-Savic, che accompagna la traiettoria della palla in rete.

Anche nel secondo tempo, il Sassuolo si rivede solo nel finale di tempo e allo scadere, stavolta arriva anche la rete. A siglarla è il solito Traoré, lasciato colpevolmente solo sulla destra dell'area, che di piatto batte facilmente Strakosha.

Questo il commento di Sarri alla partita:

"Ieri, sulla prestazione del derby, ho detto quello che pensavo. Ero arrabbiato, sia con i calciatori che con me stesso. Oggi c'è stata una reazione, non era semplice. Le scorie del derby erano pesanti, le ho accusate molto, quando invece questa squadra gioca così può raggiungere rendimenti elevati. Non era scontato reagire in questo modo dopo la sconfitta nel derby, con più continuità avremmo potuto avere un'altra classifica. Mi interessa non vivere più sconfitte senza giocare.Abbiamo giocato contro una squadra che era in salute e che in questa stagione è stata capace di vincere in casa di Inter, Milan e Juventus. Noi oggi per 80' abbiamo travolto il Sassuolo, quello che al momento è la miglior squadra in Italia. Ora dobbiamo eliminare i blackout e diventare più continui. La Lazio sta facendo bene, abbiamo picchi in alto di livello notevole e purtroppo qualcuno in basso. Dobbiamo lavorare su questo, sono sicuro che ogni calciatore darà il massimo fino alla fine. La squadra è stata brava a non far mai prendere campo al Sassuolo, è un lavoro in cui ci vuole disponibilità ma se viene fatto bene ti evita tante corse all'indietro. Domenica andremo in casa del Genoa, sarà una partita simile a quella di Cagliari: squadra in salute ed aggressiva, dove se andiamo morbidi veniamo travolti. Servirà una grande testa. Recuperi? Radu oggi sarebbe stato importante per rialzare la testa dopo il derby, spero di recuperarlo in settimana insieme a Luiz Felipe".





Crediti immagine: twitter.com/OfficialSSLazio/status/1510315663570657285