Roma, 4 maggio 2025 – Giornata ricca di aggiornamenti nel panorama della mobilità capitolina e regionale. Dalla rete ferroviaria ai cantieri dei tram, fino alla metro B, ecco tutte le novità principali.



🚆 Trenitalia: entra in servizio il 40° treno Rock nel Lazio

È entrato in circolazione il 40° treno Rock di Trenitalia destinato alla Regione Lazio. Il convoglio fa parte del piano investimenti previsto dal contratto di servizio 2018–2032, che punta a rinnovare il parco mezzi per il trasporto regionale, aumentando comfort e frequenza per i pendolari.

Tutti i dettagli 👉

https://www.odisseaquotidiana.com/2025/04/quarantesimo-treno-rock-lazio.html



🚋 Tram via Induno: lavori conclusi, ma la fermata è ancora chiusa

Nonostante i lavori siano terminati da diversi mesi, la fermata del tram in via Induno resta inspiegabilmente disattivata. Nessuna segnalazione ufficiale è arrivata sull’eventuale riapertura, lasciando i cittadini con una fermata completata ma inutilizzabile.

I dettagli 👉

https://www.odisseaquotidiana.com/2025/04/lavori-fermata-tram-induno.html



🚈 Roma-Lido e Roma-Viterbo: definito il cronoprogramma per i nuovi treni

Arriva una svolta per le due linee ex-concesse: è stato definito il cronoprogramma per la consegna dei nuovi treni firmati Titagarh-Firema. Dopo mesi di ritardi e incertezze, viene quindi tracciato un percorso chiaro per il rinnovo della flotta.

Scopri il cronoprogramma 👉

https://www.odisseaquotidiana.com/2025/04/nuovo-cronoprogramma-consegne-treni-titagarh-firema.html



🛠️ Metro B: nuovi locomotori per manovra nei depositi ATAC

ATAC ha avviato il rinnovo dei locomotori di manovra utilizzati nei depositi della Metro B. I nuovi mezzi saranno in grado di spostare anche i treni di nuova generazione Hitachi, recentemente acquistati, garantendo operazioni più efficienti all’interno degli impianti.

Tutti i dettagli tecnici 👉

https://www.odisseaquotidiana.com/2025/03/atac-acquisto-lomotori-manovra-metro-b.html



📌 Torniamo domani con il consueto riepilogo quotidiano. Segui Odissea Quotidiana per restare sempre aggiornato su come si muove Roma.