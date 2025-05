Il Milan torna a vincere e lo fa davanti al pubblico di San Siro superando 2-0 il Monza in una gara decisiva per le ambizioni europee. I rossoneri sbloccano il match al 64' con Gabbia, bravo a colpire di testa su corner battuto da Chukwueze. Il raddoppio arriva dieci minuti dopo grazie a una punizione chirurgica di Joao Felix, che chiude virtualmente la sfida e regala al Diavolo tre punti pesanti.

A Bologna, i rossoblù erano già con la testa ai festeggiamenti dopo una stagione straordinaria. Ne approfitta il Genoa che domina per lunghi tratti e si porta addirittura sul 3-0. Protagonista assoluto il 18enne Venturino, autore di una doppietta che fa sognare i tifosi liguri, completata dal gol di Vitinha. I felsinei reagiscono con orgoglio solo nella ripresa, trovando il gol della bandiera al 64' con una sassata di Orsolini sotto la traversa, ma non basta.

In classifica, il Milan scavalca proprio il Bologna e si piazza al settimo posto, in attesa del risultato della Fiorentina. I rossoblu, guidati da Vincenzo Italiano, chiudono noni ma con un importante trofeo in bacheca, la Coppa Italia Frecciarossa, e un posto garantito nell'Europa che conta.

Ora occhi puntati sugli ultimi verdetti: Europa e Serie B.