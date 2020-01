Nel primo pomeriggio di martedì 14 gennaio, sono stati assegnati i porti per lo sbarco dei 237 migranti a bordo delle navi Sea-Watch 3 e Open Arms.

I 118 ospiti della Open Arms, che negli scorsi giorni ha avuto problemi con il motore dell'imbarcazione, sbarcheranno a Messina. Invece ai 119 migranti della Sea-Watch 3 è stato assegnato il porto di Taranto.

Così è stata accolta la notizia a bordo della Sea-Watch 3, il cui equipaggio chiede che i diritti delle persone che sbarcheranno siano rispettati anche nell'ambito di negoziati ad hoc: l'Ue deve trovare il coraggio di politiche migratorie eque e responsabili...

Migrants onboard the Sea Watch 3 reacts after learning that the Italian authorities assigned to the German flagged rescue ship a port of safety: Taranto. pic.twitter.com/DnQy8oyBOk