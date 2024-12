Il Sindaco Pippo Midili è stato questa mattina in visita alla Capitaneria di Porto di Milazzo, accolto dal Comandante, Capitano di Fregata, Alessandro Sarro, insieme al suo staff. Durante l’incontro, Sarro ha illustrato al primo cittadino i principali dati e le attività quotidiane svolte dalla Guardia Costiera, evidenziando in particolare l’importante ruolo del porto di Milazzo nel panorama dei traffici marittimi.

È stato sottolineato il significativo numero di marittimi transitanti annualmente nel porto con stime, che evidenziano il continuo movimento di personale e merci, fondamentale per l’economia del territorio. In proposito Sarro ha voluto sottolineare l’importanza del Comitato Territoriale del Welfare della Gente di Mare Milazzo e la necessità di fornire un impulso di rinnovamento con l’obiettivo di sostenere i marittimi, le loro famiglie, con una particolare attenzione al miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro degli operatori del mare.

Il Sindaco Midili ha espresso il proprio apprezzamento per l’impegno della Capitaneria di Porto, ribadendo l’importanza della sinergia tra le istituzioni locali e la Guardia Costiera per garantire la sicurezza e il benessere della comunità marittima e per tutelare l’ambiente e le risorse del territorio. L’incontro si è concluso con un rinnovato impegno da parte di entrambe le parti a collaborare per il futuro sviluppo della città e del porto, nel rispetto delle normative di sicurezza e sostenibilità.

Inspiegabilmente Midili non ha parlato della chiusura al pubblico del molo Marullo, rientrante peraltro nel suo manifesto elettorale, per il quale si era impegnato a rendere nuovamente fruibile al pubblico quella passeggiata a mare contro l’attuale iniqua situazione, che vede quel luogo suggestivo essere una proprietà privata dell’Autorità portuale.