Drink d'eccellenza da gustare in aperitivi tutti da vivere con gli amici, magari al fresco nel dehor, all'ora dell'aperitivo (dalle 18) e dopocena (fino a tarda notte). All'American Bar e nei comodi tavoli sono disponibili decine e decine di cocktail, una lista di 70 gin, superalcolici e appetizer d'autore. E poi, piatti all'altezza dei più esigenti, per un pausa pranzo diversa dal solito, dal lunedì al venerdì. Ed un menu alla carta particolare, da gustare, dal mercoledì al sabato sera e la domenica a pranzo.



Il programma della primavera / estate '23 di Domus Drink Food Lab, un luogo perfetto per rilassarsi a Bergamo, in un'ala del prestigioso Palazzo Camozzi (Via Camozzi 144, tel. 035755027, domusdrinkfoodlab.com). Questo spazio, da qualche giorno, dopo una fase di rodaggio, ha ampliato i suoi orari d'apertura. E siccome è anche Lab, ovvero un laboratorio del gusto e del buon bere, è anche a disposizione per eventi, presentazioni, meeting...



Ricapitolando, Domus Drink Food Lab - Bergamo, è aperto dal lunedì al venerdì, per una pausa pranzo d'autore con formula snack bistro, dalle 12 alle 15. Chi vuol godersi il suo menu alla carta, può cenare in questo spazio dal mercoledì al sabato, mentre la domenica Domus è aperto a pranzo. Dal mercoledì alla domenica, Domus Drink Food Lab è anche aperitivo & dopocena, dalle 18 a tarda notte.

Domus Drink Food Lab - Bergamo

Via Camozzi 144,

tel. 035 755027

domusdrinkfoodlab.com





Cos'è Domus Drink Food Lab

Domus Drink Food Lab nasce a Bergamo nel 2018, in un'ala del prestigioso Palazzo Camozzi, un edificio settecentesco legato a doppio filo alla città.

Oltrepassando il celebre arco del palazzo, da cui prende ispirazione il logo di questo innovativo spazio, si entra in una dimensione di relax in cui il tempo non conta. Lontano anni luce dal traffico di Via Camozzi, Domus Drink Food Lab è in pieno centro, ma altrove. Qui storicità, piacere di gustare piatti e drink d'eccellenza e moderna eleganza si fondono come per magia.

Domus Drink Food Lab ha uno stile originale, perfettamente integrato alla struttura, che esalta una location unica. Le sale interne, in autunno e inverno, sono perfette per una pausa pranzo, una cena o un after dinner d'eccellenza. In primavera e in estate si vive a pieno la magia del cortile di Palazzo Camozzi.

Domus Drink Food Lab, come dice il suo nome, è un vero e proprio laboratorio del gusto e del bere. Le materie prime vengono selezionate per qualità, stagionalità e freschezza, da produttori locali e non solo. I vini in carta e i superalcolici gli spirits, vengono scelti e serviti con cura maniacale. I cocktail vengono preparati con estratti e particolari lavorazioni della frutta, utilizzando sempre materie prime selezionate e fresche.

Per questo è lo spazio perfetto, oltre che per pranzi, cene, snack ed after dinner, anche per ricorrenze o meeting di lavoro fuori dagli schemi.