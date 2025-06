La Capitale si prepara a vivere una notte magica, tingendosi eccezionalmente d'azzurro per celebrare il quarto scudetto del Napoli. Un trionfo inaspettato, frutto di una cavalcata trionfale degli uomini di Antonio Conte, che hanno saputo superare la tenace Inter di Simone Inzaghi, conquistando un titolo che mancava da ben due anni. E a fare da cornice a questa festa indimenticabile, sarà ancora una volta il celebre pizzaiolo-imprenditore Luca Rallo, campione del mondo di pizza senza glutine, nella sede storica di "Fantasie di Napoli" in Via Massa di San Giuliano, 565, nella zona di CastelVerde a Roma.

L'appuntamento è fissato per lunedì 23 giugno, a cena, e l'invito è chiaro: obbligatorio presentarsi con qualcosa di azzurro ben vistoso. Che sia una maglietta, una sciarpa, una bandiera o un qualsiasi accessorio, l'importante è far brillare il colore della passione partenopea!

Dopo il clamoroso successo della festa per il terzo scudetto, Rallo è pronto a superarsi, promettendo un evento ancora più rumoroso, colorato e fantasioso. "Sarà una festa senza pari per celebrare il tricolore numero 4 degli azzurri" ha dichiarato con entusiasmo Rallo, che metterà a disposizione il suo locale e le sue inimitabili creazioni culinarie: pizze buonissime e fritti unici che delizieranno i palati dei tifosi.



Luca Rallo: un cuore napoletano in giro per il mondo

Luca Rallo è un napoletanissimo verace, ma è a Roma che da vent'anni ha costruito il suo impero della pizza, con i suoi rinomati locali "Fantasie di Napoli". Non solo un imprenditore di successo, Luca è un vero e proprio ambasciatore dell'arte della pizza napoletana nel mondo, girando il globo con la sua maestria e portando ovunque il sapore autentico della sua terra. La sua storia è un esempio di come la passione, la dedizione e il talento possano trasformare un mestiere in una vera e propria missione. Ogni sua pizza è un pezzo di Napoli, un omaggio alle tradizioni e all'innovazione, e la sua capacità di eccellere anche nel senza glutine lo ha reso un punto di riferimento internazionale. Questa festa scudetto, nella sua Roma d'adozione, è un modo per celebrare non solo la sua squadra del cuore, ma anche il legame indissolubile con le sue radici.

L'attesa è palpabile e l'elenco degli invitati promette scintille. Tra i volti noti, spicca la presenza del giornalista sportivo e conduttore Alberto Caccia, che ha raccontato con passione e professionalità quest'anno la trionfale cavalcata del Napoli sia in Italia che all'estero, con tv del Sudamerica. Accanto a lui, numerosi altri giornalisti, volti noti del mondo dello spettacolo e VIP tifosi del Napoli, tutti pronti a condividere la gioia di questo storico trionfo.

Ma le sorprese non finiscono qui. Luca Rallo ha anticipato la presenza in video – e chissà, magari anche dal vivo – di ex calciatori del Napoli, pronti a salutare i presenti e a unirsi ai festeggiamenti, aggiungendo un tocco di nostalgia e leggenda all'evento.

La sede storica di "Fantasie di Napoli" si trasformerà per una notte nel cuore pulsante della napoletanità a Roma, un luogo dove la passione per il calcio si fonde con l'amore per la buona cucina e la convivialità. Le strade adiacenti al locale si preannunciano animate da cori, bandiere e fuochi d'artificio, in un'esplosione di gioia che solo il calcio sa regalare.

Luca Rallo, con la sua maestria e la sua generosità, si conferma ancora una volta un punto di riferimento per la comunità napoletana a Roma, e non solo. La sua iniziativa è un inno alla gioia, alla passione sportiva e alla capacità di unire le persone attraverso il tifo e la buona tavola. Un appuntamento imperdibile per tutti i tifosi partenopei e per chiunque voglia respirare l'atmosfera vibrante di una vittoria attesa e meritata.

Che la festa abbia inizio! Assicuratevi di indossare il vostro azzurro più sgargiante!