A distanza di 12 anni dalla sua ultima candidatura all’Oscar nella categoria Miglior attrice non protagonista per I segreti di Osage County, Julia Roberts potrebbe tornare a gamba tesa nella prossima Awards Season grazie alla Campagna per gli Oscar di Amazon MGM Studios pronta a supportare il nuovo film di Luca Guadagnino, After The Hunt.

In un campus prestigioso ma intriso di silenzi, una professoressa, rispettata accademica e mentore di brillanti menti, si trova improvvisamente travolta da una bufera morale e personale. Quando un'alunna modello, accusa un collega di molestie, la professoressa è chiamata a prendere posizione. Ma l’eco dell’accusa risveglia un trauma che lei stessa ha sepolto anni prima, un episodio oscuro che potrebbe distruggere la sua carriera e il fragile equilibrio che ha costruito. Aula dopo aula, testimonianza dopo testimonianza, il confine tra giustizia e convenienza si assottiglia, mentre il passato torna a bussare inesorabile.

After the Hunt è un thriller psicologico denso e attuale, che esplora i labirinti del potere, la complicità del silenzio e la fragilità della verità, in un mondo dove anche chi insegna deve ancora imparare a scegliere. La data di uscita statunitense è fissata per il 10 ottobre, con un'uscita più ampia prevista per il 17 ottobre (data italiana).