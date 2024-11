Qui Toro - La sfida tra Torino e Fiorentina, valida per l'undicesima giornata di Serie A, si preannunciava come un incontro cruciale, così è stato. Il Torino continua con il momento non positivo e che ora inizia a preoccupare. La squadra di Vanoli fatica a trovare continuità e a concretizzare le occasioni, nonostante l'impegno e la determinazione mostrati in campo, che sono pari però agli errori commessi e che ora iniziano ad essere troppi!



Qui Viola - La Fiorentina è arrivata a Torino con il vento in poppa, forte di nove risultati utili consecutivi, questo compreso. La squadra di Palladino ha dimostrato un gioco fluido e incisivo, con una difesa bene organizzata e un attacco capace di fare la differenza in ogni momento. I viola sono attualmente in una posizione di classifica inaspettata che permette loro di sognare in grande, puntando addirittura nelle prime quatto posizioni, vistele grandi difficoltà di Milan e Roma su tutti.



Presentazione - Questa partita doveva essere proprio il banco di prova per entrambe le squadre: il Torino non ha dimostrato di avere la forza e la determinazione per uscire da questo momento difficile, mentre la Fiorentina ha continuato nella sua marcia trionfale e confermare il suo stato di grazia con il nono risultato utile consecutivo e la fame di vittoria.

LA PARTITA - Nel prima frazione di gioco tra Granata e Viola, la Fiorentina è riuscita a prendere il vantaggio grazie alla rete al minuto 41 di Moise Kean. Il Torino ha commesso ancora una volta un errore difensivo con Maripan che ha permesso alla Fiorentina di segnare. Questo errore ha evidenziato ancora una volta le difficoltà difensive del Torino, che ha regalato il primo tempo agli avversari che hanno dominato in tranquillità senza eccesivi sforzi. Giusta la rete annullata ai padroni di casa con Maripan in netto fuorigioco a due minuti dal termine.

La ripresa inizia in modo vivace con il palo colpito dai padroni di casa grazie a Pedersen al 70° minuto, che aveva illuso il pubblico pronto ad esultare. La risposta arriva sei minuti più tardi con un altro palo, questa volta degli ospiti, su punizione calciata dall'ex Mandragora.

Il Torino perde la sua quinta partita, la terza in casa, inclusa quella contro l’Empoli di Coppa Italia, continuando con una serie di errori che hanno ormai creato malcontento tra i tifosi e la società.

Sorride invece la Fiorentina di Raffaele Palladino, che gode di un ottimo momento di forma e di una posizione in classifica decisamente inaspettata.





Le formazioni ufficiali

TORINO (3-5-2): Milinkovic Savic, Walukiewicz, Maripan, Coco, Pedersen, Tameze, Ricci, Vlasic, Sosa, Adams, Sanabria. A disposizione: Paleari, Donnarumma, Masina, Karamoh, Ilic, Lazaro, Dembele, Vojvoda, Gineitis, Ciammaglichella, Linetty, Bianay Balcot, Njie. Allenatore: Paolo Vanoli

I gol: 41' Kean,

FIORENTINA (3-4-2-1): De Gea, Dodò, Comuzzo, Ranieri, Gosens, Richardson, Bove, Colpani, Beltran, Sottil, Kean. A disposizione: Terracciano, Martinelli, Biraghi, Mandragora, Ikonè, Moreno, Martinez Quarta, Adli, Kayode, Baroncelli, Parisi, Rubino, Kouamè. Allenatore: Raffaele Palladino

Arbitro - Federico La Penna, della sezione AIA di Roma 1, il direttore di gara. Assistenti saranno i signori Capaldo e Politi, quarto ufficiale il signor Santoro. V.A.R. sarà il signor Di Paolo, A.V.A.R. il signor Ghersini.



