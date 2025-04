La Fiorentina vince il derby toscano contro l'Empoli per 2-1 grazie ai gol di Adli e a una spettacolare rovesciata di Mandragora. L'Empoli parte forte ma si scopre e subisce subito il vantaggio viola, poi il raddoppio poco oltre la metà del primo tempo.

Un gol annullato a Fazzini chiude il primo tempo con la Fiorentina avanti di due reti. Gli azzurri non si arrendono, ma faticano a costruire occasioni nitide contro una Fiorentina compatta e organizzata.

Nella ripresa l'Empoli trova il 2-1 con una bella girata di Fazzini che riapre la partita. La Fiorentina però reagisce bene, sfiorando il terzo gol con Gudmundsson e resistendo agli assalti finali degli ospiti.

Tensione alta negli ultimi minuti, con l'Empoli che spinge senza riuscire a trovare il pareggio. De Gea salva su Kovalenko nell'ultima occasione utile. Alla fine, i viola festeggiano una vittoria importante che mantiene vivo il sogno europeo.

Queste alcune delle dichiarazioni del tecnico viola, Raffaele Palladino, nel dopo gara:

"Direi che il salto di qualità con le piccole è arrivato al momento giusto. Siamo felici di quello che stiamo facendo in una settimana che è stata complessa. Sono venuti a mancare giocatori importanti. Abbiamo dato una risposta importante: dobbiamo continuare così perché dobbiamo rendere questa stagione fantastica.Abbiamo rischiato zero nel primo tempo, mentre nella ripresa l'Empoli ha aumentato la pressione. In questo momento si deve essere molto pratici e badare al sodo. A me non piace abbassarmi ma va considerata anche la bravura degli avversari. Voglio fare i complimenti a tutta la squadra e mando un ringraziamento al Presidente, che domani ripartirà".