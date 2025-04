Serie A: Genoa-Lazio 0-2, Cagliari-Fiorentina 1-2

GENOA-LAZIO - La Lazio torna in corsa per il quarto posto. La squadra di Marco Baroni si è imposta 2-0 al "Ferraris" contro il Genoa grazie ai gol di Castellanos e Dia e agganciando la Juventus in quinta posizione a -1 dal Bologna.

Al 21' Zaccagni lanciato a rete viene atterrato da Otoa che guadagna la via anticipata degli spogliatoi. La Lazio passa in vantaggio al 32': Zaccagni che serve l’accorrente Pellegrini a sinistra. L’esterno effettua un cross sul secondo palo per Castellanos che si coordina e colpisce al volo insaccando alla spalle di Leali. Il raddoppio arriva con una bella verticalizzazione di Rovella che premia il taglio centrale di Dia. L’attaccante della Lazio anticipa nella giocata Vasquez e trafigge Leali con un diagonale imparabile che prima colpisce il palo. Mentre ci stiamo avviando verso la mezz’ora di gioco, Belahyane interviene in maniera scomposta su Thorsby e viene ammonito da Ayroldi. Richiamato dal VAR il fischietto cambia la sua decisione pareggiando il conto in campo: dieci contro dieci.

CAGLIARI-FIORENTINA - Vittoria della Fiorentina, sul campo del Cagliari finisce 1-2. Al 7' Cagliari in vantaggio: zampata da rapace d'area di Piccoli, lesto ad approfittare di una respinta troppo corta di De Gea. Al 35' pareggio viola con il colpo vincente di Gosens, che batte Caprile con un esterno tanto sporco quanto efficace. Due minuti di secondo tempo e la Fiorentina va in gol, la zuccata di Beltran completa la rimonta dei toscani e vale l'1-2 che decide il match.

Serie A: Parma-Juventus 1-0



Successo pesantissimo per il Parma in ottica salvezza e ko molto molto importante per la Juventus per quanto riguarda la lotta per il quarto posto: i bianconeri non impegnano praticamente mai Suzuki e la squadra di Chivu si conferma temibilissima contro le big dopo i successi contro Bologna, Milan, Lazio e il pari di due settimane fa contro l'Inter.

La gara si mette subito in salita per il Parma, che perde due pedine nei primi minuti: fuori Vogliacco e Bernabè, entrambi ko dopo appena 10 minuti di gioco, dentro Hainaut ed Estevez al loro posto. Quando il primo tempo sembra destinato al pari, proprio Mateo Pellegrino porta in vantaggio il Parma: cross coi giri contati di Valeri da sinistra, l'argentino sale altissimo e supera Kelly nello stacco, andando a impattare benissimo il pallone, spedito alle spalle di Di Gregorio con violenza. Altri due infortuni aprono la ripresa: Chivu è costretto al terzo cambio in 45', con Hernani che prende il posto di Estevez, dolorante già a fine primo tempo, mentre Vlahovic lascia il campo a Conceicao. Per il serbo un problema alla coscia anteriore destra.

Serie A: Torino-Udinese 1-0

Successo del Torino sull'Udinese nel recupero della 33ª giornata di Serie A. I granata battono non senza difficoltà i friulani 2-0 con reti, una per tempo, di Che Adams e Ali Dembele, alla prima esultanza in carriera in Serie A.

Al 39' Adams sfrutta al meglio un errore in uscita di Lovric e da pochi passi segna il gol dell'1-0 che porta poi le squadre negli spogliatoi per l'intervallo. All'86esimo è ancora il Torino a trovare la via del gol: il giovane Perciun mette dentro un pallone basso che Solet gestisce malissimo, sulla respinta arriva Ali Dembele che col mancino segna il gol del 2-0, ovvero quello che chiude definitivamente la partita.



CLASSIFICA - La Juve scivola al 5° posto: Lazio e Roma in corsa per la Champions

Cala il sipario su questa 33ª giornata, vissuta in due tranche a seguito della scomparsa - avvenuta lo scorso lunedì - di Papa Francesco, che ha portato al rinvio di tutte le gare in programma. Cade la Juventus in casa del Parma e esce nuovamente fuori dalla zona Champions League, a -1 dal Bologna. Vittorie fondamentali per Lazio, Fiorentina e Parma che le avvicinano ai rispettivi obiettivi. I biancocelesti rispondano alla Roma e effettuano il controsorpasso, posizionandosi al sesto posto a un solo punto dalla Champions. I viola tornano a 3 punti dal quinto posto della Juventus e a 4 dalla zona Champions del Bologna. I ducali vanno a +6 dalla zona retrocessione. Vittoria anche per il Torino che fa suo lo spareggio per il decimo posto contro l'Udinese. Di seguito la classifica aggiornata di Serie A.

1. Inter 71

2. Napoli 71

3. Atalanta 64

4. Bologna 60

5. Juventus 59

6. Lazio 59

7. Roma 57

8. Fiorentina 56

9. Milan 51

10. Torino 43

11. Udinese 40

12. Genoa 39

13. Como 39

14. Hellas Verona 32

15. Parma 31

16. Cagliari 30

17. Lecce 26

18. Venezia 25

19. Empoli 25

20. Monza 15