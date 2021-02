7 agosto 2014. Il presidente della BCE Draghi invita gli Stati a "cedere sovranità" all'Europa.

MAVAFFANBAGNO!

La sovranità spetta ai Cittadini, non ai burocrati incapaci.

Ci vogliono FAR MORIRE D'EUROPA, liberiamoci prima che sia finita!



Così il sempre educato e rispettoso, a suo dire, Matteo Salvini parlava di Mario Draghi che, qualche anno dopo venva invece, sempre da lui, etichettato come "complice di chi sta massacrando la nostra economia, il nostro lavoro, i nostri giovani, la nostra speranza".



La complicità di cui parla Salini è quella con l'Unione Germanica Europea! (https://www.facebook.com/watch/?v=10154497176468155)

Oggi, invece, il segretario della Lega di se stesso premier ha dichiarato alla stampa ha detto:

"Lo ribadiamo: la via maestra sono le elezioni, che possono essere svolte in sicurezza, visto che in primavera si voterà in 1.300 comuni rappresentativi di circa 20 milioni di italiani. Ovviamente siamo persone educate e realiste, sappiamo che il Paese ha bisogno di risposte immediate e il Parlamento non può rimanere fermo. Il professor Draghi ci incontrerà e ci ascolterà, andremo a capire, proporre e a valutare. A differenza della sinistra non abbiamo pregiudizi. Gli italiani hanno fame di salute, lavoro, scuola, meno tasse e meno burocrazia".

In pratica, per il sempre "coerente" Matteo Salvini, che dall'anti-europeismo di "MAVAFFAN...BAGNO" passa al pro-europeisno di "andremo a capire, proporre e a valutare", la sua posizione politica è sempre la stessa: univoca, immutabile... soprattutto confusa.

Un perfetto esempio di cosa Matteo Renzi intenda per "costruttore" che possa appoggiare un governo retto da Mario Draghi.