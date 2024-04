«Mario era un vero punto di riferimento per tutta la cooperativa e ha lasciato un segno importante in tutti noi»: continua a vivere il ricordo dell’imprenditore Mario Dal Ben, storico socio Conad che in Veneto e Friuli aveva contribuito a lanciare numerosi punti vendita, grandi come Azzano Decimo e Porcia, ma anche più piccoli come Asolo e Grigoletti a Pordenone. Uomo preparato e di sincera umanità, figura chiave della cooperazione di dettaglianti, aveva contribuito a formare tanti soci imprenditori, con una dedizione professionale che nemmeno la malattia era riuscita a scalfire.

Giovedì 18 aprile a Porcia, dove risiedeva, si è svolta l'intitolazione a suo nome della sala assemblee del superstore Conad di via Roveredo.

Dal Ben, scomparso nel 2018, era molto noto in tutto il sistema Conad nazionale, in particolare nell’area coperta da Commercianti Indipendenti Associati, che comprende gran parte del Nordest.

La cerimonia che ha reso omaggio alla sua memoria si è svolta di fronte all’assemblea territoriale dei soci di CIA-Conad di Veneto, Friuli e Lombardia. Erano presenti i famigliari, il presidente di CIA-Conad, Maurizio Pelliconi e l’amministratore delegato, Luca Panzavolta.