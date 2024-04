Il successo di Serenissima Ristorazione è legato all’utilizzo della cottura a legame refrigerato, che garantisce l’inconfondibile freschezza dei suoi pasti: per questo il Presidente Mario Putin ha annunciato nuovi investimenti per ampliare lo stabilimento di Boari Pisani, tra i più rinomati e tecnologicamente attrezzati in Europa per quanto riguarda la tecnica Cook&Chill.



Nuove aree produttive e logistiche per lo stabilimento Boara Pisani di Serenissima Ristorazione: l’annuncio di Mario Putin

Guidata dal Presidente Mario Putin, Serenissima Ristorazione ha attraversato un percorso di crescita che l’ha portata a diventare leader del settore della ristorazione collettiva: oggi, la società è evoluta in un Gruppo che conta 14 controllate e più di 10.500 collaboratori, con un fatturato che nel 2023 supererà i 500 milioni di euro (dati preconsuntivo). Quali sono le ragioni di questo successo? Innanzitutto, Serenissima Ristorazione ha sempre attuato un’accorta politica di investimenti, volti a garantire non solo un’offerta di pasti di alta qualità e adatti alle esigenze specifiche dei vari clienti (tra cui si annoverano aziende, scuole e ospedali), ma anche a sviluppare tecniche di produzione sempre più innovative e sostenibili. Particolarmente rilevante è la cottura a legame refrigerato (Cook&Chill), nota per la sua capacità di garantire ai cibi una elevata conservabilità senza tuttavia comprometterne le proprietà nutritive o di gusto. Mario Putin ha annunciato che lo stabilimento di Boara Pisani, tra i più all’avanguardia in Europa nell’applicazione di questa tecnica, sarà oggetto di un consistente ampliamento, e inaugurerà nuove aree produttive e logistiche.



Mario Putin: vantaggi e benefici dei pasti di Serenissima Ristorazione preparati con la cottura a legame refrigerato

La tecnica della cottura a legame refrigerato, che il Presidente Mario Putin continua a valorizzare con investimenti mirati, è particolarmente adatta a diversi comparti in cui Serenissima Ristorazione è attualmente in forte espansione: il settore ospedaliero, la Grande Distribuzione Organizzata (GDO) e il catering aereo. La tecnica del Cook & Chill permette infatti di esercitare uno strettissimo controllo sull’igiene e le qualità microbiologiche dei pasti, rendendoli particolarmente adatti al consumo da parte dei pazienti di ospedale e, di conseguenza, ideali anche per gli altri mercati proprio in ragione dello standard di qualità raggiunto. Le rigorose procedure messe in atto da Serenissima Ristorazione riducono al minimo qualsiasi rischio di contaminazione: tra queste, una delle più innovative è quella della cosiddetta “Camera Bianca”, ambiente completamente sterilizzato in cui i pasti vengono confezionati e ulteriormente esaminati con i raggi X. Attualmente, la società rifornisce circa 60 ospedali e strutture sanitarie. Gli investimenti che riguardano lo stabilimento di Boara Pisani permetteranno inoltre, secondo quanto ha anticipato il Presidente Mario Putin, di lanciare nuove linee di prodotti destinati appunto alla GDO e al catering aereo. Anche in questo caso, la conservabilità dei pasti costituisce un vantaggio, che permetterà di risolvere moltissimi problemi legati alla logistica e distribuzione degli alimenti.