Papa Francesco e i social su web: solo l'ascolto, il dialogo e l'uso responsabile del linguaggio possono dar vita a delle vere "comunità"

"Siamo membra gli uni degli altri (Ef 4,25). Dalle community alle comunità". Questo il tema scelto da papa Francesco per la 53.esima Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali che si celebrerà nel 2019.

La nota rilasciata dalla sala stampa del Vaticano ci informa che tale tema vuole "restituire alla comunicazione una prospettiva ampia, fondata sulla persona, e pone l’accento sul valore dell’interazione intesa sempre come dialogo e come opportunità di incontro con l'altro."

In tal modo "si sollecita così una riflessione sullo stato attuale e sulla natura delle relazioni in Internet per ripartire dall'idea di comunità come rete fra le persone nella loro interezza.

Alcune delle tendenze prevalenti nel cosiddetto social web ci pongono infatti di fronte a una domanda fondamentale: fino a che punto si può parlare di vera comunità di fronte alle logiche che caratterizzano alcune community nei social network? La metafora della rete come comunità solidale implica la costruzione di un noi, fondato sull'ascolto dell’altro, sul dialogo e conseguentemente sull'uso responsabile del linguaggio."

Nella nota, inoltre, si ricorda che "già nel suo primo Messaggio per la Giornata delle Comunicazioni Sociali, nel 2014, il Santo Padre aveva fatto un appello affinché Internet sia un luogo ricco di umanità, non una rete di fili ma di persone umane."

Sui social network, il Papa è presente con gli account @Pontifex su Twitter e @Franciscus su Instagram.