Dobbiamo essere onesti e concisi: il Napoli, quest'anno non è stato costruito per vincere lo scudetto. E' stato costruito per tornare in Europa, possibilmente in Champions League.

Il tifoso deve sognare, ha quasi l'obbligo di credere allo scudetto. La realtà è ben diversa.

I buoni risultati ottenuti finora, che danno un momentaneo primo posto, nonostante due sconfitte in undici gare, sono il frutto di un entusiasmo crescente fra i giocatori azzurri. Un'iniziale entusiasmo crescente. Ed un calendario finora abbastanza favorevole.

Ma coloro che pensano che il Napoli, quest'anno possa vincere lo scudetto, è fuori dalla realtà. Credo che nemmeno l'Atalanta che ha battuto quest'oggi i campani sia ancora pronta per il grande salto. Solo l'Inter la vedo con enormi possibilità di fare il bis dello scorso anno. Juventus in agguato. Ma ancora distanti, i bianconeri, dall'essere una squadra leader del nostro campionato.

Tornando al Napoli, gli azzurri, anche oggi, nella sfida persa in casa contro l'Atalanta, hanno dato tutto. Ma non è bastato. L'attacco non mi sembra il top. Lukaku, il meglio di se lo ha già dato. E un buon attaccante per fare arrivare i partenopei, caso mai in Europa, ma per vincere il campionato ci vuole ben altro. Anche Meret, alterna buone prove ad altre di minor spessore.

L' Atalanta non ha rubato nulla. Ma non si illuda che possa vincere lo scudetto o che possa essere una candidata al titolo. L' esperienza e il blasone conteranno qualcosa o no?

Nel lunch-match dell'11a giornata di Serie A, l'Atalanta batte 3-0 il Napoli, conquista la 5a vittoria di fila e frena la corsa della capolista. Al Maradona vittoria meritatissima della Dea, trascinata da un'incontenibile Lookman: il nigeriano sblocca il match con un sinistro al volo al 10', poi trova il raddoppio al 31' con un potente destro da fuori area.

Lukaku viene annullato da Hien, Kvaratskhelia è in giornata no e l'occasione più nitida per riaprire il match capita sulla testa di Buongiorno ma Carnesecchi è super (66'). Tris Retegui al 92' con una girata di destro. Il Napoli rimane fermo a 25 punti, l'Atalanta sale a 22.