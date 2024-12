Una deviazione salva un'Atalanta in difficoltà che poi porta a Bergamo tre pesantissimi punti conquistati all'Olimpico contro una Roma ancora "convalescente", dopo la cura Ranieri.

Termina 0-2 il match valido per la quattordicesima giornata di Serie A. La squadra di Gasperini continua a vincere e si piazza a -1 dal Napoli primo in classifica, anche se il risultato è caratterizzato da una buona dose di fortuna.

Infatti, sia nel gol di De Roon (al 69') che in quello di Zaniolo (all'89') c'è in entrambi i casi una deviazione decisiva a rendere impossibile l'intervento di Svilar.

Claudio Ranieri, Roma, a fine match:"Ho detto proprio questo negli spogliatoi. Ho fatto i complimenti alla squadra per come ha saputo lottare fino all'ultimo secondo e ho detto che adesso arriva un periodo lungo tutto dicembre in cui giochiamo ogni quattro giorni. Non ci sono partite facili. Anzi, la prossima sarà ancora più difficile di quella di stasera.In questo momento, non va trovata una soluzione tecnica o tattica: la squadra va sbloccata. Deve riuscire a portare dalla propria parte gli episodi, per togliersi da questa palude.Se la squadra continua a seguirmi, come sta facendo in queste partite, troveremo il bandolo della matassa. Dobbiamo continuare a lottare, non dobbiamo arrenderci alle avversità. Non mi piace il giocatore che vuole mollare: non l'ho mai accettato. Dobbiamo saper reagire e lottare su ogni palla come stasera, fino allo stremo. Perché i miei cambi sono stati dettati tutti dalla stanchezza, dal dolore fisico. Quindi, complimenti all'Atalanta, ma un super complimento voglio farlo alla Roma".

Questa è la classifica di Serie A aggiornata dopo la 14ª giornata:

Napoli 32

Atalanta 31

Inter 28*

Fiorentina 28*

Lazio 28

Juventus 26

Milan 22*

Bologna 21*

Udinese 17

Empoli 16

Torino 15

Parma 15

Cagliari 14

Genoa 14

Roma 13*

Lecce 13

Verona 12

Como 11

Monza 10

Venezia 8*



* una partita in meno