Nel tardo pomeriggio di domenica, la scuderia Ducati ha comunicato le condizioni dei suoi due piloti vittime di due diversi incidenti nel GP di Catalogna.

Per Francesco Bagnaia, diverse contusioni ma nessuna frattura a seguito della caduta in mezzo al tracciato, dopo esser stato catapultato dalla sua GP23 all'uscita della curva 2, il campione del mondo in carica è stato poi investito da un moto che gli è passata sopra una gamba. Subito trasportato al centro medico del tracciato, è stato quindi trasferito all’ospedale per ulteriori esami cge per fortuna hanno dato un esito positivo, tanto che il pilota è rientrato in Italia.

Invece, la carambola alla prima curva, causata da Enea Bastianini che è ha portato con sé nella ghiaia anche Zarco, Alex Marquez, Bezzecchi e Di Giannantonio, è costata al riminese una frattura non scomposta del malleolo mediale della caviglia sinistra e una frattura del secondo metacarpo della mano sinistra. Molto difficile la sua presenza nel prossimo gran premio che si disputerà domenica a Misano.





Crediti immagine: @motogp