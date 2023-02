La seconda giornata di test ufficiali in svolgimento in Bahrain in in vista del primo gran premio della stagione 2023 di Formula 1 che tra una settimana si disputerà sullo stesso circuito, ha visto brillare il cinese Zhou che con l'Alfa Romeo ha ottenuto con 1'31"610 il miglior tempo di giornata, anche se di soli 40 millesimi rispetto alla Red Bull di Verstappen, secondo.

Il pilota olandese, che oggi si è limitato a percorrere solo 47 giri, ha realizzato il tempo su gomme medie, mentre il pilota cinese ha utilizzato un set di pneumatici da qualifica (mescola C5).

Rispetto a ieri, la Ferrari ha mostrato notevoli progressi sui long-run rispetto alla prima giornata, con Charles Leclerc che si è concentrato principalmente sulla simulazione gara a serbatoio pieno.

Al contrario, i test odierni della Mercedes hanno annacquato le dichiarazioni ottimistiche di Toro Wolff, con Lewis Hamilton che ha avuto difficoltà a trovare il set-up ottimale per la sua W14, mentre George Russell ha dovuto interrompere il suo lavoro in pista un'ora e mezza prima a causa di un problema idraulico.

Ancora ottimi segnali arrivano dalla Aston Martin con Alonso anche oggi tra i migliori, con il terzo tempo a 595 millesimi dalla vetta realizzato con gomme medie, dimostrando anche una buona competitività sui long-run.

Niente male anche l'AlphaTauri di Nyck De Vries, quarto a 612 millesimi con gomme medie, e la Haas di Nico Hulkenberg, quinto a 856 millesimi, anche lui con gomme medie ma con una mescola leggermente più morbida.

Sabato, ultimo giorno di test.







Crediti immagine: twitter.com/alfaromeof1/status/1629051450541109248