Chi frequenta i locali e ama far tardi lo sa: la sera tra Natale e Santo Stefano è da tempo una delle più scatenate dal punto di vista del divertimento, perché se il 24 dicembre lo si passa in famiglia, la notte tra il 25 ed il 26 dicembre sembra perfetta per bruciare un po' di calorie ballando. E' un po' come Capodanno, la notte del 31 dicembre, che da sempre è dedicata a celebrare l'anno vecchio e quello nuovo con musica, cibo e relax.

Purtroppo in entrambi questi due momenti, vista la pandemia, dovremo restare tutti in casa... e allora che si fa? Alla musica e al buonumore ci pensa il dj producer sardo Sandro Murru Kortezman, con due Dirette Facebook tutte da vivere con il sorriso sulle labbra e muovendosi a tempo in famiglia. Ecco gli orari: per Natale, il 25 dicembre dalle 22, per Capodanno, il 31 dicembre dalle 23:30.

La pagina Facebook da cliccare per ballare è questa: https://www.facebook.com/sandro.murru

Ecco i partner dell'iniziativa, brand e realtà che supportano un'iniziativa che porta musica e divertimento gratis nelle case di chi, purtroppo, per feste di Natale 2020, di sera e di notte, non può fare altro che stare a casa, in famiglia:

Sandro Murru ha alle spalle trent'anni di carriera come dj, producer e speaker radiofonico. Dopo un periodo di stop in cui ha comunque continuato a far ballare la sua Sardegna e non solo, sia in radio sia nei locali, l'artista è tornato a lavorare con piacere successo nel suo studio. E i risultati non si stanno facendo attendere. "Le sonorità che ho sempre amato, black, soul, disco, nu disco e pure house tech e funk, finalmente stanno tornando e la cosa non può non rendermi felice", racconta. Dopo aver pubblicato con Mitch B., Fenu, Zen ed Abigail un'energica cover di "Respect", il classico intramontabile di Aretha Franklyn, sono usciti i remix uno dei suoi tanti successi, "La Rumba Latina".

Già da giugno 2020 per Sandro Murru sono finalmente gli appuntamenti in console, per cene e pranzi animati da vivere in sicurezzacon ascoltando bella musica. "Sono appuntamenti da vivere in totale sicurezza, come vuole il protocollo Nazionale in attesa delle riaperture locali da ballo".

Tra i grandi successi anni '90 di Sandro Murru ci sono quelli con il progetto Blackwood (cinque dischi d'oro e due di platino tra il 1996 ed il 1999) e quelli arrivati con Chase, tra cui "Obsession" e "Stay with You". "Erano canzoni che Albertino proponeva sempre nella sua Deejay Parade", racconta Sandro. Dal 2000 in poi invece ha collaborato con Stefano Noferini in tanti progetti, tra cui The Rumbar, spesso utilizzando lo pseudonimo Kortezman. Tra i tanti successi successi di Sandro Murru ci sono quelli firmati con Marascia, il remake di Rozalla – "Everybody's Free" e Shamur, un progetto a metà tra India e hip hop che in quel territorio ha raggiunto addirittura il doppio disco di platino. "Complessivamente credo di aver prodotto e suonato qualcosa come 250 tracce e non ho alcune intenzione di fermarmi", conclude sorridendo Sandro Murru.

