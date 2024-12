Rai - Rinnovo Meret, grande fiducia dopo l'incontro di oggi! Distanza minima sull'ingaggio

Passi in avanti significativi tra il Napoli e Alex Meret per il rinnovo del contratto del portiere friulano. Lo conferma anche Ciro Venerato, esperto di mercato, ai microfoni di Rai News 24: “Tutto procede bene tra Meret e il Napoli dopo l’ennesimo vertice di oggi. Confermata la durata (2027). Novità sullo stipendio: ora la differenza tra domanda e offerta è solo del 10 per cento rispetto al 25 per cento del penultimo vertice”.



L’ex dg Marino: “A Udine iniziò la storia di questo Napoli! Sul paragone Kvara-Lavezzi…”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio - 3° Tempo', è intervenuto Pierpaolo Marino, ex direttore generale del Napoli: “Ho fatto 19 anni di carriera tra Udine e Napoli, in varie tappe della mia vita. Pozzo e De Laurentiis? Due grandi imprenditori, totalmente diversi come carattere. Appartengono a quegli uomini di una volta, quei galantuomini anche se vulcanici. Ma sono sempre logici nelle loro scelte.

Il 5-0 del Napoli a Udine nel primo anno in Serie A? Per me fu straordinario. Venivamo da una sconfitta contro il Cagliari all’esordio in Serie A. Andammo al “Friuli” con una marea di critiche. I tifosi non volevano i giovani. Da parte dei tifosi dell’Udinese ci fu molto affetto per me, però poi ci fu la partita. Una gara senza storia. Ricordo il gol di Sosa che chiese scusa ai suoi ex tifosi. In quella gara Hamsik e Lavezzi iniziarono a esplodere.

Paragone tra Kvara e il Pocho? Li vedo molto diversi. Lavezzi era un funambolo imprevedibile, un Garrincha del terzo millennio. Invece il georgiano ha caratteristiche più monotematiche rispetto a Lavezzi. Il Pocho era capace di affrontare la profondità con disinvoltura, ma una squadra con Kvara a sinistra e Lavezzi a destra non sarebbe niente male”.



Auriemma: “Osimhen andrebbe alla Juve! È molto legato a Giuntoli che l’ha portato a Napoli”

Il giornalista Raffaele Auriemmma, ai microfoni di Radio Cusano, ha parlato della possibile trattativa che potrebbe portare Victor Osimhen alla Juventus: “Osimhen alla Juve a gennaio? Se vende Vlahovic ci posso anche credere. Cristiano Giuntoli l’ha portato a Napoli, è stato lui che l’ha voluto fortemente nonostante le resistenze del presidente De Laurentiis perché costava tanto.

E invece lui lo ha convinto, è stato persuasivo, l’ha portato a Napoli 3 giorni in vacanza per fargli vedere le città e alla fine Osimhen si è legato a Giuntoli. Non vedo perché oggi Giuntoli non possa ottenere il sì di Osimhen in una condizione nella quale il giocatore è alla ricerca di un top club in cui poter vincere la Champions. Il ragazzo andrebbe alla Juve, per quale motivo non dovrebbe andarci? La clausola per liberare Osimhen a gennaio credo che valga solo per il mercato italiano, quindi servirebbe una trattativa tra la Juventus e il Napoli”.



Repice difende Lukaku: “In Serie A non vedo bomber migliori di lui!”

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Francesco Repice, Radio Rai: “Senza Kvara, il Napoli perde tantissimo… Contro la Lazio è stato devastante, non capisco chi dice che è al momento sotto tono. È l’uomo ideale per il calcio contemporaneo. Crea superiorità ed ha una marcia in più rispetto agli altri. Il pubblico di Napoli sta vivendo con grande maturità le sconfitte, ho ritrovato un Maradona molto consapevole di quello che sta succedendo alla squadra e di quello che può accadere fino alla fine della stagione.

In attacco mancano delle cose piuttosto evidenti, come ferocia e voglia di uccidere la partita quando c’è bisogno farlo, ma lo stesso Conte ha ammesso che ci stanno lavorando. E poi c’è un equivoco su Lukaku, che è un attaccante che apre gli spazi e che non è obbligato a segnare per forza. L’anno scorso veniva criticato a Roma per gli stessi numeri eppure ha concluso la stagione con 21 gol… Quindi starei molto calmo su Lukaku e aspetterei. Vedete ieri il Manchester City: l’età si fa sentire e passa per tutti, lo abbiamo visto per De Bruyne, per Gundogan e per Bernardo Silva. È chiaro che Lukaku non possa tornare quello di Milano, ma resta un attaccante che in Serie A ha un peso e potenziale rarissimo. In Italia non vedo bomber migliori di lui.

Cosa serve per lo Scudetto? Semplicemente la continuità. So cos’ha in mente Conte, il processo è lungo ma ormai avviato. Il Napoli è secondo a qualche punto dalla vetta, quindi non vedo dove siano i problemi”.



Napoli su Taylor dell’Ajax, Krol: “Manca un centrocampista come lui”

Ruud Krol, allenatore ed ex difensore del Napoli, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Io amo sempre Napoli. Taylor? E’ un giocatore di fantasia, ma è anche molto dinamico, fa spesso assist e sa andare anche in goal. E’ un giovane che però può crescere ancora molto. A Napoli manca un uomo in mezzo al campo che abbia fantasia.

Buongiorno? Lo pensavo già ai tempi del Toro che fosse forte, con Rrahmani sta facendo benissimo. E’ giovane, ma è già forte e può crescere ancora molto soprattutto con Conte.

Zirkzee? Per me è più un 9 e mezzo, gioca meglio dietro una punta, non lo vedo come centravanti. Al Manchester sta trovando difficoltà, ma è normale perché per lui la Premier è un campionato nuovo. Deve migliorare soltanto in zona goal”.