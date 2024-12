Sick Luke, uno dei più importanti artisti della scena hip hop italiana, sabato 7 dicembre '24 è protagonista con il suo sound al River House Club - Soncino (Cremona).



Sick Luke, multi-platinum Producer nasce a Londra il 17 agosto 1994 e cresce tra Italia e U.S.A., inizia ad appassionarsi al rap ascoltando i dischi del padre, Duke Montana, storico rapper romano. A 13 anni, incuriosito dal mondo dell’hip hop e dalla produzione della musica, impara ad utilizzare il programma Fruity Loops per comporre la musica. La prima base di Luke è stata utilizzata dal padre per il brano Making Moves, uscito nel mixtape di Duke Montana dal titolo Grind Muzik 1



Sin da giovanissimo, Sick Luke inizia a produrre basi per numerosissimi rapper americani e italiani, diventando oggi uno dei producer più ascoltati d’Italia: produce per Dark Polo Gans, Sfera Ebbasta, Ghali, Guè Pequeno, Tedua, Izi, Side, Ugly God, Yung Bans, Tedua, Emis Killa, Marracash, Enzo Dong, Fabri Fibra, Capo Plaza, Dref Gold, Mecna, Nessly, Chinx Drugz e molti altri.Nel 2015 nascono l’amicizia e il sodalizio artistico con la Dark Polo Gang, con la quale produce moltissimi singoli di successo, mixtape e album, tra cui Full Metal Dark, Crack Musica, Succo di zenzero, The Dark Album, Twins, SickSide, Trap lovers e Dark Boys Club.



La Dark Polo Gang diventa una delle realtà più discusse e di successo del panorama rap/trap italiano, collezionando milioni di visualizzazioni su Youtube, tour sold out in tutta Italia e dischi d’oro e platino. Sick Luke è un visionario, un giovane artista originale e creativo.

Un ragazzo con lo sguardo sempre volto al futuro, osannato dai fan che gli hanno attribuito l’appellativo di “Mozart” per il gusto, l’estro e il genio che inserisce nelle sue produzioni.



///



River house club a Soncino (Cremona) è il luogo in cui vivere momenti perfetti per divertirsi, chiacchierare, bere qualcosa di buono in compagnia e scatenarsi il sabato sera con la migliore musica del momento, con artisti capaci di far scatenare chiunque.



Anche per la lunga stagione autunno / inverno 2024 - primavera 2025, infatti, il sound al River house club è stato di qualità assoluta. Il locale, aperto tutto l'anno, fa poi oggi parte del gruppo che gestisce molti dei più importanti spazi di divertimento tra Brescia e Cremona, con Circus beatclub (aperto da settembre a fine aprile e MOLO (aperto da maggio a fine settembre). La sinergia tra realtà di questo livello fa si che al River ogni weekend arrivino artisti di livello assoluto, artisti che fanno scatenare tutta Italia.



Ecco perché al River gli artisti di livello nazionale non mancano mai.



River House Club

via Brescia 23, Soncino (CR)

366.1758050



https://www.instagram.com/riverhouseclub/

https://www.facebook.com/riverhouseclub

https://linktr.ee/riverhouseclub



#riverhouseclub