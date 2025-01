“Umore ballerino” è il nuovo singolo di Maso, un pezzo urban pop che nasce una mattina d'estate, con l’umore appeso a un filo e l'amore di un bacio dato il giorno prima.

Nasce senza ore di sonno e con l'instabilità di quel periodo -spiega l’artista-, “Umore ballerino” parla di quanto serva una botta d'ossigeno in mezzo alla gente, quando sei solo e trovi qualcuno che ti completa, per cui faresti di tutto, anche rubare la Gioconda, pur di conquistare la sua instabilità e unirla alla tua.

Thomas Balocchi in arte "maso", ha 20 anni ed è un cantautore originario di Lecce. L'arte ha sempre fatto parte di lui: in un quadro in cui nel salotto di casa, papà dipingeva su tela ascoltando musica classica e lui, per gioco, imparava a riconoscere tutti i compositori. Nell'intero disordine cercava il suo ordine già nelle prime canzoni che scriveva alle elementari, ispirandosi a diversi cantanti del mondo pop. La musica la scrive, la vive, fa parte di ogni suo giorno, per lui fare musica è vivere l'arte della vita, perché in ogni cosa che fa cerca uno spunto per sé, gli piace prendere i dettagli e trasformarli in musica, dalla natura aperta ai viaggi ai momenti no.

Attualmente sta lavorando ad un progetto inedito con influenze urban-pop, con l’obiettivo di portare la sua musica verso un pubblico più ampio.

Artistic Director: Clelia Scalzo -Matteo Tateo - Elisabetta Macchia Matteo Maniglio



Autore: Thomas Balocchi



Compositori: Thomas Balocchi-Lorenzo Negro



Produzione musicale: Lorenzo Negro Lo-Room Studio



Mix & Mastering: Lo-Room Studio



Foto & Grafica: Simone Montinato - Thomas Balocchi



Vocal Coach: Barbara Pedone

Publisher Copyright ©️ 2025 Il Suono Del Successo Music Production - MC Music Production

Performance Copyright ℗ 2025 Il Suono Del Successo Music Production - Production Distributed By Artist First