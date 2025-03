Michela Minini, mamma di professione e scrittrice per passione, ha da poco pubblicato il suo nuovo libro, *"Esplorare"*, per Family Editore. Nata a Savona e cresciuta a Cairo Montenotte, un piccolo paesino nell’entroterra ligure, Michela ha sempre avuto una grande passione per i sogni e le emozioni, una passione che oggi si traduce nelle parole dei suoi libri.

Pur avendo frequentato l’ITIS, la sua vita ha preso una direzione inaspettata: quella della scrittura. Da anni, Michela scrive storie che parlano ai bambini, ma non solo. Le sue opere sono un viaggio emotivo che invita a riflettere sulla vita, sull’amore e sulla speranza. In *"Esplorare"*, il suo ultimo libro, Michela ci accompagna in un percorso che va oltre le favole: è un invito a scoprire il mondo con occhi nuovi e a non fermarsi mai di fronte alle difficoltà.

Ogni pagina di *"Esplorare"* è pensata per far crescere i lettori, grandi e piccoli, spronandoli a affrontare le sfide della vita con coraggio. Come in tutte le sue opere, Michela non dimentica mai di mettere al centro della sua missione la solidarietà. Infatti, tutto il ricavato del libro verrà destinato al reparto pediatrico in particolar modo alle Principesse in corsia che collaborano con il pediatrico di Savona e non solo, un gesto che dimostra quanto siano importanti per lei i bambini, il nostro futuro.

Michela Minini scrive con il cuore, e lo fa con la guida del suo angelo custode, sua sorella Yaya, che, anche se non c'è più fisicamente, continua a ispirarla ogni giorno nel suo percorso. *"Esplorare"* non è solo un libro, ma un messaggio di speranza, di amore e di crescita, un viaggio che invita a guardare oltre le paure e a scoprire le meraviglie che la vita ha da offrire.

Con il nuovo libro, Michela continua il suo impegno non solo letterario, ma anche sociale, portando un po' di luce nei cuori dei suoi lettori e dando loro la possibilità di esplorare mondi nuovi.