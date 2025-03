Ogni anno, il 21 marzo si celebra la Giornata Internazionale delle Foreste per invitare a riflettere sulla ineludibile importanza delle foreste per il nostro pianeta. Istituita dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 2012, la giornata ha l’obiettivo di evidenziare il ruolo che le foreste svolgono nel controllo dell’erosione del suolo, nella conservazione della biodiversità e nella regolazione del clima. Le foreste contribuiscono alla fertilità del suolo, proteggono le risorse idriche e offrono habitat per la biodiversità.

Il tema della Giornata 2025, "Foreste e cibo", pone l'accento sul ruolo cruciale delle foreste nella sicurezza alimentare, nella nutrizione e nei mezzi di sussistenza in particolare alle popolazioni indigene.

"La foresta è un organismo peculiare di gentilezza e benevolenza illimitate che non fa richieste per il suo sostentamento ed elargisce generosamente i prodotti della sua vita ed attività; essa offre protezione a tutti".

Le parole del Buddha risuonano come lampi in un cielo cupo e in piena tempesta, considerando la situazione attuale e le prospettive legate al futuro degli alberi e delle foreste di tutto il mondo. Alla vigilia dell’appuntamento del 21 marzo, giungono conferme in merito da Espresso Communication, che ha condotto una serie di ricerche sulle principali testate internazionali del settore.

In primis emerge l’emittente araba Al Jazeera che ha rivelato come nel solo 2024 siano andati perduti oltre 6 milioni di ettari di foreste in tutto il mondo. Gli effetti sul Pianeta? Innumerevoli e devastanti, partendo dai cambiamenti climatici e dal susseguirsi, ad intervalli sempre più regolari, di eventi naturali estremi. Ma non è tutto perché, stando a quanto specificato dal Financial Times, la deforestazione risulta essere un problema anche per la salute umana, perché essa può facilitare il propagarsi di infezioni. Un esempio concreto arriva dalla Guinea, dove la deforestazione è stata associata all’epidemia di Ebola verificatasi pochi anni fa. Ecco ulteriori spunti emersi da una recente analisi effettuata da Earth.org: l’abbattimento degli alberi altera la biodiversità e facilita la diffusione di vettori portatori di agenti patogeni, spesso causa di infezioni pericolose, come dengue e malaria. Ma esistono soluzioni mirate ed efficaci per invertire il trend, promuovere la riforestazione e salvaguardare così la salute della Terra?

La risposta è sì e arriva dal mondo dei mercati. Stando a quanto indicato da Business Research Insights, l’asset dei cosiddetti “tree planting service”, ovvero tutte quelle pratiche e attività utili a favorire la riforestazione e il miglioramento del clima, supererà il miliardo di euro di fatturato entro il 2032 (+200% sul 2023) con una crescita media annuale composta (CAGR) pari al 15%. Anche organi e realtà istituzionali giocano un ruolo chiave, come il governo britannico che prevede di massimizzare i propri finanziamenti “forest oriented”, spingendosi fino a oltre 200 milioni di sterline.

Ulteriori spunti interessanti legati alla salvaguardia delle foreste arrivano dal contesto universitario e, nello specifico, da Ilaria Beretta, Coordinatrice dell’Alta Scuola per l’Ambiente presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore: “Le aziende possono limitare la deforestazione adottando pratiche e politiche sostenibili che riducano la loro dipendenza da attività di distruzione delle foreste. In particolare, possono attuare pratiche di approvvigionamento etico nelle loro catene di fornitura, ad esempio, limitando le importazioni di materie prime come caffè e olio di palma che alimentano la deforestazione tropicale, implementare politiche di deforestazione zero e investire nella piantagione di alberi. Le scelte, che quotidianamente compiamo, come cittadini e come lavoratori, hanno un impatto importante sulla salute degli alberi. Dai materiali che utilizziamo, ai prodotti che compriamo tutti giorni, con le nostre preferenze possiamo impegnarci nella lotta contro la deforestazione. Si può per esempio scegliere di acquistare legname certificato da foreste gestite in modo responsabile o beni alimentari liberi da prodotti a rischio di deforestazione. Inoltre, ridurre i nostri sprechi alimentari può diminuire la necessità di espandere le terre agricole e i pascoli a discapito delle foreste. In linea con la Nuova strategia dell'UE per le foreste per il 2030, che mira a rafforzare la protezione e la ricostituzione delle foreste nell'Unione Europea, a migliorarne la gestione sostenibile e a potenziarne il monitoraggio, è importante che le imprese, oltre a compensare volontariamente le proprie emissioni di gas serra finanziando progetti di riforestazione, ottimizzino l'uso del legno in linea con il principio a cascata; ciò significa che il legno dovrebbe essere utilizzato il più possibile per materiali e prodotti in grado di durare nel tempo per sostituire i loro omologhi ad alta intensità di CO2 e di origine fossile”.

Fanno seguito alle parole della Prof.ssa Beretta nuove indicazioni legate alle tecnologie emergenti, che saranno sempre più incisive nella lotta alla deforestazione. EnviroNews Nigeria, ad esempio, focalizza l’attenzione sulle cosiddette “biogas technology”, estremamente utili per limitare l’abbattimento degli alberi.

In che modo? Il biogas può essere prodotto tramite fonti di scarto come rifiuti e letame e offre, oltre che una valida alternativa alla legna da ardere, anche una fonte di energia estremamente pulita. La lotta contro l’abbattimento massivo, e a volte senza controllo, degli alberi viene affrontato anche da Business Insider che analizza il ruolo strategico dei droni. Infatti, questi dispositivi vengono utilizzati per ripristinare le foreste soggette ad incendi o catastrofi naturali. Inoltre, esistono droni guidati da remoto da un pilota in carne ed ossa, capaci di trasportare e, in seguito, piantare in media dai mille ai 2mila alberi per ettaro.

Per ultima, poteva forse mancare la tanto diffusa intelligenza artificiale? Assolutamente no. Infatti, come spiegato da Earth.com, esistono algoritmi di apprendimento automatico che archiviano grandi quantità di dati e, grazie ad essi, è possibile prevedere eventuali rischi di deforestazione, identificare attività di disboscamento illegale e, in conclusione, modellare gli impatti del cambiamento climatico sulle foreste, spingendo così professionisti e volontari a implementare strategie di conservazione degli alberi proattive e consolidate.

Fonti: WWF Italia - Giacomo Beretta di espressocommunication.it