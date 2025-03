In un'epoca di rapidi cambiamenti geopolitici, l'Unione europea si sta intensificando per proteggere i suoi cittadini e rafforzare le sue capacità di difesa.La preparazione è fondamentale: assumersi la responsabilità della propria sicurezza significa investire in una difesa solida, salvaguardare le nostre persone e garantire di avere le risorse per agire quando necessario. Libro bianco per la difesa europea - Prontezza 2030 delinea una visione per riarmare l'Europa:

garantire che l'industria europea della difesa possa produrre alla velocità e al volume richiesti

facilitare il rapido dispiegamento di truppe e mezzi militari in tutta l'UE

L'aumento della spesa per la difesa sarà "made in Europe": garantire la nostra sicurezza a lungo termine e i vantaggi economici per tutti i paesi dell'UE. Aiuterà inoltre l'UE a rispondere all'urgenza a breve termine di sostenere l'Ucraina.



Libro bianco per la difesa europea - Prontezza 2030Il Libro bianco apre la strada a una vera Unione europea della difesa in cui i paesi dell'UE rimarranno al posto di guida per la difesa, beneficiando al contempo del valore aggiunto offerto dall'appartenenza all'UE. Offre soluzioni per rafforzare l'industria della difesa colmando importanti lacune e garantendo la prontezza a lungo termine. Suggerisce inoltre agli Stati membri di investire massicciamente nella difesa, acquistare le attrezzature necessarie e sostenere la crescita dell'industria nel tempo.

Il Libro bianco delinea tre aree d'azione fondamentali:

Chiusura carenze di capacità e sostegno all'industria europea della difesa, compresa la semplificazione delle normative e la razionalizzazione dei programmi industriali.

Approfondire il mercato unico della difesa e accelerazione della trasformazione della difesa attraverso innovazioni dirompenti come l'IA e la tecnologia quantistica .

Migliorare Prontezza europea per gli scenari peggiori, migliorando la mobilità militare, la costituzione di scorte e promuovendo la cooperazione operativa in tutta l'UE.

Investire nella difesa europea significa investire in una pace duratura e in una stabilità a lungo termine per le generazioni attuali e future. Ma non solo. Significa anche stimolare l'innovazione tecnologica, sostenere la competitività europea, promuovere lo sviluppo regionale e stimolare la crescita economica. Tuttavia, semplicemente spendere di più non è sufficiente. Gli Stati membri devono spendere meglio, collaborare e dare priorità alle imprese europee. L'UE può sostenerlo aiutando gli Stati membri a coordinare i loro investimenti e a sviluppare attrezzature di difesa in Europa. Perché le sfide alla sicurezza colpiscono il mondo intero, lavorando a stretto contatto con i nostri alleati, è l'unico modo per garantire che la sicurezza rimanga il nostro impegno condiviso.

Piano ReArm Europe/Prontezza 2030: il piano per finanziare la difesa dell'UE800 miliardi di EUR

importo che gli Stati membri intendono mobilitare nell'ambito del piano ReArm Europe/Readiness 2030 per finanziare un massiccio aumento della spesa per la difesaIl piano ReArm Europe/Readiness 2030 rafforzerà i finanziamenti per la difesa offrendo ai paesi dell'UE una maggiore flessibilità finanziaria.Tale obiettivo sarà conseguito mediante:

attivazione della clausola di salvaguardia nazionale del patto di stabilità e crescita, che consente agli Stati membri di aumentare la spesa per la difesa. Un aumento dell'1,5% del PIL nei bilanci della difesa potrebbe creare quasi 650 miliardi di EUR di margine di bilancio nell'arco di quattro anni.

il lancio di uno strumento di prestito da 150 miliardi di EUR - Security Action for Europe (SAFE) - che aiuterà i paesi a investire in settori chiave della difesa come la difesa missilistica , i droni e la sicurezza informatica . I fondi saranno raccolti sui mercati dei capitali ed erogati agli Stati membri interessati su richiesta, sulla base di piani nazionali. SAFE incoraggerà gli Stati membri a spendere meglio, insieme e a livello europeo.

sostenere il gruppo Banca europea per gli investimenti nell'ampliamento della portata dei suoi prestiti a favore di progetti nel settore della difesa e della sicurezza e accelerare l'Unione del risparmio e degli investimenti per mobilitare capitali privati in modo che l'industria europea della difesa non dipenda unicamente dagli investimenti pubblici.

Sfruttare appieno questi strumenti finanziari avrà effetti positivi per la nostra economia e la nostra competitività. Ciò include la costruzione di nuove fabbriche e linee di produzione essenziali per generare buoni posti di lavoro in Europa.

Il piano di riarmo dell'Europa annunciato da von der Leyen è diventato "anche" il piano Prontezza 2030. Non cambiano però le cifre, anche se ne vengono tracciati i contorni con qualche dettaglio in più, grazie alla pubblicazione del libro bianco. Non sembra però che il traguardo, perlomeno, di un sistema di difesa comune - assurdo ad oggi parlare di un esercito europeo - sia l'obiettivo cui si voglia arrivare.

Inoltre, in base a quanto riferito da gran parte delle agenzie, non tutti i Paesi membri sarebbero convinti delle modalità di finanziamento indicate in fase di presentazione.

Così è stato commentato il piano di riarmo nel documento che riassume le Conclusioni del Consiglio europeo del 20 marzo 2025:

Dando seguito alle sue conclusioni del 6 marzo 2025, e alla luce del libro bianco sul futuro della difesa europea del 19 marzo 2025, il Consiglio europeo chiede un'accelerazione dei lavori su tutti i filoni per potenziare in modo decisivo la prontezza dell'Europa alla difesa nel corso dei prossimi cinque anni. Invita il Consiglio e i colegislatori a portare avanti rapidamente i lavori sulle recenti proposte della Commissione. Il Consiglio europeo chiede che sia avviata con urgenza l'attuazione delle azioni individuate nelle sue conclusioni del 6 marzo 2025 nel settore delle capacità e che siano portati avanti i lavori relativi alle pertinenti opzioni di finanziamento. Il Consiglio europeo ricorda che un'Unione europea più forte e più capace nel settore della sicurezza e della difesa contribuirà positivamente alla sicurezza globale e transatlantica ed è complementare alla NATO, che, per gli Stati che ne sono membri, resta il fondamento della loro difesa collettiva. Quanto precede fa salvo il carattere specifico della politica di sicurezza e di difesa di taluni Stati membri e tiene conto degli interessi di tutti gli Stati membri in materia di sicurezza e di difesa, conformemente ai trattati. Il Consiglio europeo invita la Commissione e l'alta rappresentante a riferire periodicamente in merito ai progressi compiuti nell'attuazione delle sue conclusioni sulla difesa. Tornerà su tutti i filoni di lavoro relativi a tale questione nella prossima riunione.