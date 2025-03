Good Fortune, l'opera prima di Aziz Ansari con protagonista Keanu Reeves, si preannuncia come una commedia originale e coinvolgente, intrisa di magia e riflessioni profonde.

La trama ruota attorno a Gabriel, un angelo che, nel tentativo di dimostrare che la ricchezza non è la chiave della felicità, si intromette nelle vite di un uomo in difficoltà e di un ricco capitalista, scambiandone i corpi. Il fallimento di questo piano porterà Gabriel a perdere le sue ali e a essere esiliato sulla Terra, mentre il suo lavoro di angelo inizierà a sgretolarsi.

Il film trae ispirazione da grandi classici del cinema come "La vita è meravigliosa", "Il paradiso può attendere" e "Una poltrona per due", rielaborandone i temi con uno stile moderno e personale. Concetti come la redenzione, il destino e lo scambio di ruoli sociali sono al centro della narrazione, offrendo spunti di riflessione in chiave contemporanea.