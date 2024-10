Luca Pasquinelli, autore emergente del panorama letterario italiano, lancia il suo romanzo d’esordio Giorni da Leone, un'opera che esplora i delicati equilibri tra responsabilità e aspirazioni personali. Con una scrittura intima e riflessiva, Pasquinelli ci conduce in un viaggio interiore attraverso le emozioni e i dilemmi del protagonista, offrendo ai lettori una storia universale e toccante.

Luca Pasquinelli riesce a creare una narrazione avvincente che affronta temi complessi come la famiglia, il senso del dovere e la ricerca di libertà, sempre con un approccio profondo e mai banale. Giorni da Leone è un romanzo che non si limita a raccontare una storia, ma cerca di stimolare il lettore a riflettere su se stesso, sulle proprie relazioni e sul modo in cui affrontiamo la vita quotidiana. Servendosi di uno stile narrativo ricco di introspezione, Pasquinelli dimostra un talento naturale per esplorare la psicologia dei suoi personaggi, offrendo al lettore non solo una trama avvincente, ma anche uno spaccato autentico e complesso della condizione umana. Le pagine del romanzo sono attraversate da emozioni intense, in un racconto che si presta a molteplici letture e chiavi interpretative.

Giorni da Leone rappresenta un’opera di esordio promettente, pronta a lasciare il segno nel mondo letterario italiano. Un libro destinato a chi ama le storie che parlano al cuore, ma che invitano anche a pensare e a mettersi in discussione. Segnaliamo inoltre che, il 17 ottobre 2024, presso lo Studio Empact (in via Frigia 5, Milano) l'autore presenterà il suo romanzo in compagnia di alcuni attori professionisti che leggeranno brevi passi significativi dell'opera.



Autore dell'opera: Luca Pasquinelli

Opera in oggetto: Giorni da Leone

Genere dell'opera: Romanzo contemporaneo / Narrativa

Editore: Giovane Holden Edizioni

Link per l’acquisto del romanzo: www.amazon.it/Giorni-leone-Luca-Pasquinelli/dp/B0D5G2571W