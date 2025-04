Lettera è il singolo d’esordio di Palmi, un brano intimo, con sonorità vicine alla musica rap ed al metal. La canzone esplora quei momenti in cui smettere di lottare contro quei sentimenti che sembrano troppo difficili da combattere sembra la scelta migliore.

Prodotta da Sheffer, Lettera è già disponibile nelle principali piattaforme digitali per Mirò BR Productions.

In questo pezzo -spiega l'artista- non c'è speranza e non c'è voglia di rivalsa, quei mostri avevano vinto. Lasciarsi travolgere dalle emozioni in età adolescenziale è certamente più semplice, ma fortunatamente, quella lettera non è mai stata finita. Una lettera senza destinatario e senza conclusione, quella conclusione che in apparenza sembrava la via più semplice.

PALMI, classe 2001, è una cantautrice della provincia milanese. La sua musica si fa portavoce di un'esigenza profonda: quella di parlare alle persone come lui. L'artista sente la voglia di sperimentare continuamente, di fondere generi e suoni, pur mantenendo sempre una forte identità che lo caratterizza. Ogni canzone è un passo verso una continua evoluzione, un processo che non si ferma mai, perché per lui la musica è prima di tutto un viaggio in divenire.

Crediti:

© Mirò BR Productions di Rosa Bulfaro

Producer: Sheffer;

Chitarre: Gabriel Bagini;

Foto: Kikkoz_ph; Montaggio video: Giancarlo Patera.

Linktree: https://linktr.ee/paaaalmi