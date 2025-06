Anche oggi il trasporto pubblico romano e regionale è stato al centro di aggiornamenti importanti. Dalle approvazioni per la nuova tramvia al servizio Cotral verso il mare, passando per i soliti disagi della Roma-Lido, ecco cosa è successo.

Tramvia Termini–Tor Vergata: arriva il via libera

Il Parco Regionale dell’Appia Antica ha espresso il proprio parere favorevole, con alcune prescrizioni, al progetto della linea tram Termini–Tor Vergata. Un passaggio decisivo per l’avanzamento dell’opera, che collega il centro con l’area universitaria e ospedaliera. Resta aperta, però, la questione degli extracosti legati al deposito previsto a Centocelle Ovest: il Ministero delle Infrastrutture attende chiarimenti.

Frosinone–Terracina: il bus estivo Cotral funziona

Lanciato lo scorso 9 giugno, il nuovo collegamento Cotral tra Frosinone e Terracina si sta rivelando un successo, soprattutto tra i giovani diretti al mare. La corsa parte ogni mattina alle 8:00 e, grazie alla buona affluenza, si ipotizza una proroga del servizio oltre il 9 luglio, magari con estensioni ad altre mete balneari.

Roma-Lido: treni in tilt per il caldo

Il caldo degli ultimi giorni ha messo in crisi la Roma-Lido. I treni CAF soffrono di guasti all’aria condizionata, mentre le MA200 – da poco tornate in servizio – mostrano problemi alle porte. La conseguenza? Corse soppresse, attese lunghe e pendolari esasperati. Cotral ha attivato bus Gran Turismo come navette, ma la capienza ridotta non basta a coprire la domanda.

Sosta tariffata: contratto Atac ancora in stand-by

Il nuovo Contratto di Servizio per la sosta tariffata e i parcheggi di scambio, previsto per il 1° luglio, sarà nuovamente prorogato di sei mesi. Il contratto è scaduto nel 2019 e Atac continua a ricevere un compenso forfettario non aggiornato. Senza un nuovo accordo, è difficile garantire manutenzioni o pianificazioni efficaci.

Pigneto FS: lavori il 28-29 giugno, sospesa la circolazione

Per consentire lavori sulla nuova stazione Pigneto FS, nei giorni 28 e 29 giugno sarà sospeso il traffico ferroviario tra Roma Tuscolana e Roma Tiburtina. L’intervento è necessario e non compatibile con la circolazione regolare dei treni.

