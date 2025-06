Roma accelera su bus ecologici e grandi opere, ma le criticità non mancano

Nella giornata di oggi si registrano importanti novità sul fronte della mobilità romana. Completata la fornitura di nuovi bus a metano per il Giubileo, avanzano i progetti infrastrutturali sulla Metro C e sul Ponte dei Congressi. Intanto migliorano i collegamenti ferroviari verso Tivoli, ma si moltiplicano le segnalazioni sui disservizi della Roma-Lido.



Bus a metano: completata la fornitura per il Giubileo 2025

Domenica 22 giugno sono entrati in servizio anche gli ultimi Solaris Urbino IV CNG della serie 38xx, concludendo la maxi-fornitura da 322 autobus a metano destinata alla Capitale. La consegna è avvenuta in soli 9 mesi, con 10 anni di manutenzione garantita dalle officine Amati per conto di Solaris.

L’iniziativa è stata finanziata con fondi Giubileo 2025 e PSNMS, ed è stata accompagnata da un evento simbolico: un tour con due storici CityClass CNG per segnare il passaggio di testimone verso una flotta più sostenibile.

🔗 https://www.odisseaquotidiana.com/2025/06/conclusione-fornitura-solaris-cng.html



FL2: dal 25 luglio più treni fino a Bagni di Tivoli

RFI ha annunciato l’attivazione del raddoppio del binario tra Lunghezza e Bagni di Tivoli a partire dal 25 luglio. Questo intervento porterà più treni sulla FL2 e collegamenti prolungati verso l’area est di Roma, con alcune corse che arriveranno fino a Val D’Ala.

Proseguono anche i lavori per la nuova stazione di Guidonia-Colfiorito, che sostituirà l’attuale scalo di Guidonia-Montecelio-S. Angelo.

🔗 https://www.odisseaquotidiana.com/2025/06/attivazione-raddoppio-fl2-roma-tivoli-bagni.html



Metro C: approvato il progetto della tratta T2

La commissaria straordinaria Maria Lucia Conti ha firmato l’ordinanza 10M/2025 che approva il progetto definitivo della tratta T2 della Metro C, da piazza Venezia (esclusa) fino a Clodio/Mazzini. L’inizio dei cantieri è previsto per gennaio 2026.

In prospettiva, sarà approvata anche la tratta T1 (Clodio–Farnesina), che potrebbe essere realizzata in continuità. Le talpe partiranno dalla Farnesina, evitando cantieri impattanti a Prati. L’obiettivo è concludere i lavori entro il 2035.

🔗 https://www.odisseaquotidiana.com/2025/06/approvazione-progetto-metro-c-tratta-t2-commissaria.html



Ponte dei Congressi: pubblicata la gara, fine lavori nel 2031

ANAS ha avviato la gara per la realizzazione del Ponte dei Congressi, il nuovo attraversamento sul Tevere che affiancherà il Viadotto della Magliana. Il progetto prevede piste ciclabili, parchi d’affaccio e la riqualificazione della dorsale Tevere.

L’opera è finanziata con 300 milioni di euro dal MIT e dai fondi Giubileo, con una conclusione prevista entro il 2031.

🔗 https://www.odisseaquotidiana.com/2025/06/gara-ponte-congressi-roma.html



Roma-Lido: “viaggio da incubo” secondo RomaIT

Sul quotidiano RomaIT raccontiamo l’ennesima estate difficile per i pendolari della Roma-Lido: treni soppressi, frequenze irregolari e impianti fuori servizio. La linea, pur oggetto di finanziamenti e promesse di rilancio, resta una delle più problematiche dell’intera area metropolitana.

🔗 https://www.romait.it/unestate-da-incubo-sulla-roma-lido-viaggiare-e-diventata-una-prova-di-sopravvivenza.html



Cotral: più servizi estivi e tecnologie accessibili

Su Il Quotidiano del Lazio raccontiamo le novità Cotral per l’estate 2025: potenziamento delle linee verso il mare, minibus per raggiungere i borghi, nuove tratte per pendolari e app accessibili anche a utenti ipovedenti. Un pacchetto di interventi per migliorare la capillarità del servizio regionale.

🔗 https://www.ilquotidianodellazio.it/cotral-un-bus-per-il-mare-minibus-per-i-borghi-app-accessibili-per-ipovedenti-nuove-tratte-per-pendolari.html



🧭 Per altre notizie e aggiornamenti:

https://www.odisseaquotidiana.com