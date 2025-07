Iniezione di fiducia Milan: 4-2 al Liverpool

Dopo la sconfitta per 1-0 contro l’Arsenal, il Milan vince 4-2 nella seconda amichevole estiva contro il Liverpool a Hong Kong. La squadra di Allegri grazie alle reti di Leao, Loftus-Cheek e Okafor (doppietta) è riuscita a battere la formazione di Slot. Di Szobozlai e Gakpo le reti dei campioni inglesi. Ottima prestazione per i rossoneri, attenti in fase difensiva e molto pericolosi in contropiede.



Juventus, il ritardo non giustificato costerà tra i 40 e i 120mila euro a Douglas Luiz

Douglas Luiz vuole tornare in Inghilterra e la Juventus è pronta ad accontentarlo, a patto di trovare una quadra sulle cifre: il brasiliano è ancora a bilancio per quaranta milioni di euro. Si lavora a un prestito oneroso con obbligo di riscatto: l’Everton è segnalato in pole, ma restano in corsa anche West Ham e Nottingham Forest. Lo strappo di giovedì ha rafforzato la voglia di dirsi addio in tempi rapidi. La società nelle ultime ore è riuscita a mettersi in contatto con Douglas e il giocatore ha fatto sapere che rientrerà a Torino la prossima settimana. Falsa partenza che l’ex Aston Villa pagherà di tasca propria. La multa dipenderà dai giorni saltati: si va dal 5 al 15 per cento dello stipendio mensile lordo. Nel caso di Douglas dai 40 ai 120 mila euro.



Napoli, Conte non fa sconti: “Chi è qui deve capire il senso di appartenenza”

Antonio Conte ha parlato direttamente dal palco di Dimaro durante la presentazione della squadra ai tifosi, chiarendo quale sarà il primo obiettivo da raggiungere sul campo: “È bello rivedersi con uno scudetto sulla maglia, che è stato un qualcosa di incredibile. Voglio ringraziarvi per il supporto fondamentale che ci avete dimostrato fin dalla prima gara di Coppa Italia. Questo non possiamo mai dimenticarlo. Chi è qui deve capire che significa anche il senso di appartenenza. Vogliamo sempre rendervi orgogliosi al di là del risultato finale, che come sapete vince solo una. Usciremo sempre con la maglia sudata e questa è la cosa più importante”



Napoli, ufficiale: dal Torino arriva Milinkovic-Savic

Il Napoli ha ufficializzato l'acquisto di Vanja Milinkovic-Savic dal Torino. Al consueto "benvenuto" del presidente Aurelio De Laurentiis su X ha fatto seguito il comunicato ufficiale del club granata: "Il Torino Football Club comunica di aver ceduto alla Società Sportiva Calcio Napoli, a titolo temporaneo con obbligo di acquisto al verificarsi di una condizione, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Vanja Milinkovic Savic. Tutto il Torino ringrazia Vanja per il contributo offerto con impegno, tenacia e professionalità nella sua esperienza in granata e lo saluta con affetto augurandogli il meglio per il proseguimento della sua carriera".



Morte Celeste Pin, l’ex moglie sporge denuncia: "Indagate per omicidio"

C’è una svolta nell’inchiesta sulla morte di Celeste Pin, l'ex calciatore della Fiorentina trovato senza vita nel suo appartamento sulle colline di Firenze lo scorso il 22 luglio. La ex moglie Elena Fabbri, madre dei primi due figli dell'ex difensore viola, venerdì pomeriggio ha presentato una denuncia per omicidio, chiedendo di indagare più a fondo a partire da un test tossicologico e dall’esame di messaggi e chiamate sul cellulare dell'uomo. La donna ha chiesto anche di mettere i sigilli alla casa dove l'ex marito è stato trovato morto e lo ha fatto nel giorno in cui la Procura ha disposto la restituzione della salma alla famiglia per la celebrazione dei funerali.

Nell’inchiesta per omicidio colposo, senza indagati, aperta dalla pm Silvia Zannini l’ipotesi più accreditata resta quella del suicidio, ma Elena Fabbri non ha mai creduto al suicidio del padre dei suoi figli, che proprio quella mattina le aveva inviato una foto in cui appariva in ottima forma e "pronto al lavoro". In casa, dove sono subito intervenuti medici del 118 e la Polizia, non sarebbe stato trovato alcun biglietto e per la donna il quadro potrebbe essere diverso da quello dipinto dagli investigatori, che comunque sono ancora al lavoro, tanto da chiedere di indagare per omicidio.

Non sta in piedi, secondo l'ex moglie di Pin, neanche l’ipotesi della depressione, perché l’ex capitano viola prendeva da oltre quarant’anni gli stessi farmaci per combatterla e l’umore era quello consueto. Perché un uomo in piena salute e pieno di progetti avrebbe dovuto togliersi la vita? Elena Fabbri chiede che si indaghi a fondo.





Gasperini: "Questa Roma ha già una sua identità"

"Chiaramente è una partita di preparazione, ma abbiamo tenuto il campo bene. La squadra ha già una sua identità, ma è tutto migliorabile così come la condizione".

Lo ha detto Gian Piero Gasperini, tecnico della Roma, parlando a margine dell'amichevole in Germania. "Ora l'intensità non si può chiedere, siamo solo a due settimane di lavoro con i carichi - ha aggiunto -. Questa era la prima partita vera e abbiamo giocato in un ambiente difficile, c'era tanta gente e i tifosi avevano molto entusiasmo. Non si può chiedere molto su quello aspetto, ma dobbiamo avere sempre l'ambizione di sbagliare poco quando siamo vicini l'area di rigore". A chi gli chiede se la Roma sia poi in ritardo sul mercato ha risposto: "Welsey sbarca domani ma poi riparte, quindi passerà del tempo...". Incalzato poi ha concluso: "Non lo so, ditelo voi stavolta quanti giocatori mancano (ride, ndr). Io faccio la conta da maggio, da quando è finita la stagione e si fa in fretta. Se sono 4 o 5? Questo non è un alibi, questa è la fotografia. E noi non possiamo essere ipocriti. In questo momento basta prendere chi è andato via e chi è assente... L'aritmetica non è un'opinione, basta contare".



Gli azzurri vincono nella seconda amichevole in Trentino

Il Napoli batte il Catanzaro per 2-1 nel secondo test amichevole a Dimaro. Gli azzurri segnano subito con Raspadori, lanciato da uno spunto sulla destra di Neres. Poi Lucca si guadagna e segna il rigore del 2-0 al minuto numero 7. In avvio di ripresa il Catanzaro accorcia con Iemmello che fissa il risultato finale: 2-1. Terminato il ritiro in Trentino, il Napoli giocherà la prossima amichevole pre campionato domenica 3 agosto a Castel di Sangro contro i francesi del Brest.