Temperature estreme, tram deragliati, bus in fiamme e lavori in vista: la giornata odierna ha messo in evidenza le fragilità del sistema di trasporto romano. Ecco le principali notizie.

🚋 Tram 8 fermo fino a settembre

Dopo lo svio del 27 giugno, Atac ha deciso di sospendere l'intera linea 8 (Trastevere–Casaletto). I binari danneggiati si trovano in quel 20% di tracciato escluso dai cantieri del 2022-2023.

I lavori, che dovrebbero partire a metà luglio, comporteranno la sostituzione di circa 200 metri di binario doppio. Il ritorno alla normalità è previsto non prima di settembre.

🚨 Emergenza caldo sulla Metromare

I treni CAF della Metromare (ex Roma-Lido) stanno affrontando gravi malfunzionamenti ai sistemi di climatizzazione, in particolare durante le ore di punta, con temperature superiori ai 35 gradi.

Cotral ha annunciato un cambio di gestore per la manutenzione degli impianti a partire dal 30 giugno, con l’obiettivo di completare gli interventi entro fine luglio. Attivate anche 10 navette sostitutive da Porta San Paolo e Colombo in caso di emergenza.

🚧 Tiburtina–Tuscolana: stop ai treni dal 5 agosto

Proseguono i lavori per il nodo ferroviario del Pigneto: dal 5 agosto sarà sospesa la circolazione dei treni tra Tiburtina e Tuscolana. Si tratta di un intervento importante per potenziare il trasporto metropolitano.

🔥 Autobus in fiamme sulla Prenestina

Un autobus ibrido Solaris, immatricolato nel 2024 e facente parte della nuova flotta giubilare, ha preso fuoco nei pressi della fermata Prenestina/Telese. L’incendio si è sviluppato nella parte superiore del mezzo.

Il veicolo, coperto da garanzia e contratto di manutenzione full service, era in servizio da pochi mesi.

🔧 Atac avvia verifiche sull’incendio

A seguito dell'incidente, Atac ha avviato una serie di indagini tecniche. L’ipotesi del difetto costruttivo non è esclusa, ma sarà necessario attendere l’esito delle analisi.

L’azienda ha ribadito che i nuovi mezzi sono dotati di impianti antincendio e che l’evento, anomalo, sarà approfondito anche con il costruttore.

