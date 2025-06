SSCN - Napoli, il club saluta e ringrazia Billing, Okafor e Scuffet

NAPOLI - La SSC Napoli saluta i calciatori giunti al termine del loro contratto con il Club. A Philip Billing, Noah Okafor e Simone Scuffet il nostro più sincero ringraziamento per la professionalità e la dedizione mostrate durante i mesi trascorsi a Napoli, coronati con la vittoria dello Scudetto. A loro vanno i migliori auguri e un sentito in bocca al lupo per il prosieguo delle carriere sportive.

RAI - Venerato: "Il Napoli non è interessato a Muller, arrivano smentite sull'argomento"

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Napoli a Rai News 24: "Il Napoli non è assolutamente interessato a Muller. Una bufala totale. Smentite a gogò sull'argomento".



DALL'OLANDA - Il PSV non ha ancora un accordo definitivo col Napoli per Lang, le ultime

Il giornalista olandese Rik Elfrink di AD Sportwereld ha parlato dell'affare Noa Lang: "Il PSV non aveva ancora raggiunto un accordo al 100% con il Napoli per Noa Lang fino a stasera. Nessuno al club parla di cifre. Sono note solo ai quattro dirigenti. Almeno 30 milioni e buone condizioni di pagamento sono sempre stati l'obiettivo. L'aspettativa è ancora che PSV e Napoli prima o poi si incontrino".



BOLOGNA - Di Vaio: "Ndoye e Beukema? Non sono vicini al Napoli, ne abbiamo solo parlato"

Marco Di Vaio, direttore sportivo del Bologna, presente all’evento 'Colpi da Maestro', a margine dell’apertura del calciomercato ha parlato ai giornalisti presenti e ai microfoni di TuttoMercatoWeb: "Ndoye e Beukema quanto sono vicini al Napoli? Non c'è niente di nuovo, non sono vicini al Napoli ma sono giocatori nostri. Sappiamo dell'interessamento, abbiamo parlato con il Napoli di Beukema e Ndoye, ma andiamo avanti con la nostra programmazione e continuiamo con i ragazzi. Fra 10 giorni inizia il ritiro e se non ci saranno colpi di scena li aspettiamo all'inizio della stagione".



MEDIASET - Napoli, 48 ore per capire il futuro di Nunez: Lucca e Borrelli le alternative

Tutto in 48 ore, o poco più. Con l'inizio della nuova stagione ormai alle porte, il Napoli è a caccia di un attaccante da affiancare a Romelu Lukaku con l'obiettivo di essere competitivo su tutti i fronti: campionato, Coppa Italia, Champions League e Supercoppa. Proprio in queste ore, la società partenopea è chiamata a prendere una decisione definitiva in merito al partner offensivo di Big Rom: in pole c'è sempre Darwin Nuñez, il cui arrivo o meno a Napoli potrebbe essere definito nelle prossime 48 ore.

L'attaccante uruguaiano, infatti, potrebbe lasciare il Liverpool per sposare il progetto del Napoli, ma ci sono due fattori che, al momento, rallentano in maniera importante la trattativa. Il primo è il costo del cartellino: i 60 milioni di euro (ovvero 51 milioni di sterline) richiesti dai Reds sono una cifra elevata per i partenopei, con il ds Manna che cercherà di far abbassare le pretese al club inglese. Il secondo è rappresentato dallo stipendio: Nuñez, infatti, percepisce 6 milioni di euro all'anno senza i benefici del decreto crescita. Due aspetti che potrebbero essere limati, ma per capire se ci saranno delle basi solide per poter intavolare una vera e propria trattativa bisognerà aspettare per i prossimi due giorni: dopodiché sarà tutto più chiaro. O il Napoli farà all in per Nuñez o cercherà un'alternativa.

In cima alla lista c'è ben fissato il nome di Lorenzo Lucca. L'attaccante classe 2000 da tempo è finito nei radar del club azzurro e non è da escludere un affondo decisivo nelle prossime ore. Infatti, qualora non ci fosse la possibilità di andare su Nuñez, ecco che Manna e De Laurentiis cercheranno di chiudere con l'Udinese nel minor tempo possibile. I rapporti tra le due società sono ottimi e il prezzo del cartellino è alla portata del Napoli: 30 milioni di euro. Già tra oggi e domani potrebbe esserci un contatto diretto tra le parti, con ADL e Gino Pozzo che sono amici di lunga data e già in passato avevano parlato del calciatore. Tra i nomi sondati, inoltre, c'è quello di Gennaro Borrelli, reduce dall'esperienza con il Brescia e liberatosi a parametro zero. Anche lui è finito nel roster delle possibilità.



RAI - Venerato: "Napoli, siamo allo scambio dei documenti per Lang, le ultime su Juanlu Sanchez, Lucca, Nunez, Beukema e Ndoye"

Ciro Venerato, esperto di mercato RAI, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Rai Sport: "Io comincerei dal Napoli, perché siamo praticamente in dirittura d’arrivo su alcuni fronti di mercato. Noa Lang è un nuovo giocatore del Napoli. L’ufficialità da parte del club arriverà tra qualche giorno, ma si è già allo scambio dei documenti: possiamo considerarlo a tutti gli effetti un calciatore del Napoli. Lang arriva dal PSV e viene visto come l’erede naturale di Kvaratskhelia. Le cifre dell’operazione sono queste: 25 milioni di euro fissi più 5 milioni di bonus. Il suo stipendio sarà di 2,5 milioni netti a stagione, con un ulteriore bonus da 300.000 euro. Aggiungo che ci sarà anche una percentuale sulla futura rivendita: si parla di un 10%, ma su questo aspetto cerco ancora conferme. Quello che è certo è che una percentuale sarà inclusa. Per quanto riguarda Juanlu, c’è già un accordo verbale con il Siviglia. L’operazione si aggira sui 12 milioni di euro più 2 di bonus. Lucca: il Napoli è in contatto con l’Udinese, ma al momento non ha ancora scelto l’attaccante friulano. Sta infatti portando avanti dialoghi anche con l’intermediario di Darwin Núñez del Liverpool. Ndoye e Beukema: al momento ci sono distanze molto ampie per quanto riguarda i cartellini. Il Napoli però non molla e continua a lavorare su questi profili".