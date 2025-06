Nuovi ritardi per la Metro B, aggiornamenti sui tram Urbos e novità da Cotral: ecco il riepilogo delle notizie principali sulla mobilità a Roma di oggi, sabato 29 giugno.

Metro B: il nuovo treno Hitachi non arriverà prima dell’autunno

Il tanto atteso nuovo treno Hitachi della Metro B non entrerà in servizio a luglio come sperato. Attualmente si trova ancora nel deposito Magliana dove ha superato solo i primi test. Prima di entrare in servizio dovrà percorrere 5.000 km in linea con carico simulato, una procedura che richiede almeno un mese.

Con l’estate ormai alle porte, tra ferie dei macchinisti e tempi di formazione, l’entrata in servizio slitta realisticamente a settembre o ottobre 2025.

Nel frattempo, tornano operativi i treni CAF MB400 dopo la revisione, offrendo un piccolo sollievo ai pendolari.

🔗 https://www.odisseaquotidiana.com/2025/06/compleanno-gualtieri-treno-metrob.html

Nuovi tram Urbos: le prime consegne a dicembre

CAF ha aggiornato il cronoprogramma per la consegna dei nuovi tram Urbos. Il primo arrivo è previsto a dicembre 2025 (con una possibile anticipazione a novembre), seguito da un secondo convoglio tre mesi dopo.

Dal terzo in poi, la consegna procederà a due tram al mese fino a metà 2026, quando il ritmo aumenterà a tre al mese fino a fine 2027, per un totale di 60 tram.

I primi mezzi saranno utilizzati sulla futura linea Togliatti, uno dei progetti finanziati dal PNRR.

🔗 https://www.odisseaquotidiana.com/2025/06/nuovo-cronoprogramma-tram-caf-urbos.html

Cotral: una nuova linea verso il mare

È attiva la nuova linea Cotral Sora–Terracina. Il collegamento potenzia i trasporti tra l’entroterra e il litorale, offrendo nuove opportunità di spostamento soprattutto nella stagione estiva.

🔗 https://www.odisseaquotidiana.com/2025/06/nuova-linea-cotral-sora-terracina.html

Piazza Lorenzini: stop alla pedonalizzazione

L’assessore Lanzi ha annunciato la rinuncia alla pedonalizzazione di Piazza Lorenzini. Il progetto, inizialmente previsto per valorizzare la mobilità sostenibile e lo spazio urbano, è stato definanziato, segnando un’altra occasione persa in tema di vivibilità cittadina.

🔗 https://www.odisseaquotidiana.com/2025/06/piazza-lorenzini-definanziata-lanzi.html