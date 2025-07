La Puskás Aréna ospiterà la finale della Champions League 2025/26UEFA via Getty Images

La UEFA Champions League 2025/2026 si concluderà a Budapest (Ungheria).

Dove si giocherà la finale di Champions League del 2026?

La finale della competizione per club più prestigiosa del calcio mondiale, la UEFA Champions League, nella stagione 2025/26 si giocherà alla Puskás Aréna.

Dopo aver ospitato la finale di UEFA Europa League nel 2023, la finale della massima competizione europea per club si giocherà per la prima volta in Ungheria e nella sua capitale.

Quando si giocherà la finale di Champions League del 2026?

La finale della Champions League 2026 è in programma sabato 30 maggio 2026 e concluderà la 71ª edizione della massima competizione europea per club, la 34ª da quando è stata ribattezzata UEFA Champions League.

Dove guardare la finale di Champions League

I dettagli su dove guardare la finale di Champions League saranno disponibili in questa pagina a tempo debito.

Sono previsti i tempi supplementari e i calci di rigore nella finale di Champions League?

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, si disputano due tempi supplementari da 15 minuti ciascuno. Se una delle due squadre segna più gol dell'altra durante i supplementari, viene dichiarata vincitrice. In caso di parità anche dopo i tempi supplementari, la squadra vincitrice viene decisa ai calci di rigore.

Il trofeo della UEFA Champions League è alto 73,5 cm e pesa 7,5 kg. "Tutti nel mondo del calcio non desiderano altro che metterci le mani sopra", ha dichiarato il creatore Jürg Stadelmann.

La vincitrice guadagnerà anche il diritto di giocare contro i vincitori della UEFA Europa League 2025/26 nella Supercoppa UEFA 2026.

Inoltre, chi vince otterrà un posto alla fase campionato della Champions League 2026/27, se non già qualificato attraverso la propria competizione nazionale.

Fonte: it.uefa.com