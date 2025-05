Giornata densa di aggiornamenti sul fronte dei trasporti pubblici e ferroviari nella Capitale. Dal progetto della tramvia sud alla crisi delle ferrovie, ecco cosa è successo oggi.

🚋 Tramvia Tangenziale Sud, confronto con il Parco dell’Appia Antica

Prosegue l’iter del progetto della tramvia Tangenziale Sud, che collegherà la zona sud-est della città con la rete tranviaria esistente. Nella giornata di oggi si è svolto un incontro con l’Ente Parco dell’Appia Antica per valutare l’impatto ambientale dell’opera. Sarà fondamentale capire se la soluzione proposta rispetta i vincoli paesaggistici dell’area.

🚌 In arrivo altri 150 King Long per la rete periferica

Entro luglio saranno consegnati 150 nuovi autobus King Long, destinati a potenziare le flotte delle società SAP e BIS. L’arrivo dei mezzi fa parte del piano di rinnovo della rete di trasporto periferico, con l’obiettivo di aumentare l’affidabilità e la frequenza delle corse.

🚆 Guasto a Tuscolana: cancellati 200 treni

Nella giornata di ieri la rete ferroviaria ha vissuto un vero tracollo. Un grave guasto a Roma Tuscolana ha comportato la cancellazione di circa 200 treni, generando forti disagi per migliaia di pendolari. L’episodio riaccende i riflettori sulla fragilità del sistema ferroviario metropolitano.

🚌 Astral: in consegna i nuovi Mobi CNG

Nel polo logistico della Romana Diesel sono in arrivo i nuovi autobus Mobi City alimentati a metano, commissionati da Astral per il servizio delle Unità di Rete. Una fornitura che rientra nel processo di rinnovamento ecologico dei mezzi circolanti nella Regione.

📄 Firmata l’intesa sul nuovo contratto ferroviario

È stata firmata l’intesa per il nuovo Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro 2024-2026 dell’Area Ferroviaria. L’accordo arriva in extremis, a poche ore dallo sciopero previsto per domani, e punta a definire nuovi parametri su orari, sicurezza e condizioni salariali.

