Giornata ricca di aggiornamenti per la mobilità romana: dai bus elettrici alle nomine in Atac, passando per interventi tecnici sulle metropolitane e lavori stradali. Ecco un riassunto completo di quanto accaduto.

Bus elettrici: la prima vera estate sulle strade romane

I nuovi bus elettrici Iveco E-Way (Atac) e Mercedes eCitaro (Troiani), introdotti a partire dalla scorsa primavera, stanno affrontando il primo vero banco di prova estivo. L’aria condizionata resta attiva per tutta la giornata e, finora, non si sono registrati problemi di autonomia tali da richiedere rientri anticipati in rimessa.

Restano comunque disponibili i mezzi diesel e ibridi, pronti a intervenire in caso di necessità. Intanto si discute sui numeri dei nuovi arrivi per SAP e BIS/Tuscia: le stime vanno da 99 a 250 mezzi a seconda delle fonti.

🔗 https://www.odisseaquotidiana.com/2025/06/prova-estiva-bus-elettrici-atac-troiani.html

Metro C: verniciatura delle rotaie per combattere il caldo

Atac ha avviato l’imbiancatura delle rotaie nella tratta di superficie della Metro C (Giardinetti–Pantano). L’obiettivo è tecnico ma rilevante: ridurre l’assorbimento di calore e prevenire deformazioni dei binari, spesso causa di rallentamenti e manutenzioni straordinarie.

Interventi simili sono previsti anche su Metro B e su Metro A (ponte Pietro Nenni).

🔗 https://www.odisseaquotidiana.com/2025/05/imbiancatura-rotaie-metro-c.html

Atac: nuovo Consiglio di Amministrazione

Il Sindaco ha nominato i nuovi vertici di Atac: Alessandro Rivera sarà presidente, affiancato da Roberto Cantiani e Ilaria Piccolo. Rivera ha un solido profilo istituzionale, già direttore generale del Tesoro e del Campidoglio, mentre Cantiani e Piccolo provengono dal mondo politico locale.

Il nuovo CdA resterà in carica fino al 2028 e sarà completato da due ulteriori membri. Tra le priorità: la nomina di un nuovo direttore generale in sostituzione di Zorzan e il rilancio della produzione del servizio, che oggi non è ancora cresciuta in linea con l’ammodernamento dei mezzi.

🔗 https://www.odisseaquotidiana.com/2025/06/nuovo-cda-atac.html

Via Ugo Ojetti: partiti i lavori per la sicurezza

Sono iniziati gli interventi per mettere in sicurezza l’incrocio tra via Ugo Ojetti, via Jovine e via Martini, nell’ambito del piano #BlackPoints di Roma Capitale. Il cantiere prevede l’ampliamento dei marciapiedi e l’introduzione di “bulb-out” per rallentare il traffico veicolare e migliorare la sicurezza dei pedoni.

Questo intervento è uno dei 22 programmati su incroci ritenuti critici in città.

🔗 https://www.odisseaquotidiana.com/2025/06/black-points-via-ugo-ojetti.html

Pigneto FS: stop ai treni il 21 e 22 giugno

La circolazione ferroviaria tra le stazioni di Roma Tuscolana e Tiburtina sarà sospesa nei giorni 21 e 22 giugno per consentire lavori infrastrutturali legati alla futura stazione Pigneto FS. Le operazioni non sono compatibili con il normale transito dei treni.

🔗 https://www.odisseaquotidiana.com/2025/01/interruzioni-pigneto-fs-tuscolana-tiburtina-trenitalia.html



Per tutti gli aggiornamenti quotidiani, segui Odissea Quotidiana:

https://www.odisseaquotidiana.com