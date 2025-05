Giornata densa di aggiornamenti per il trasporto pubblico romano: dall’elettrificazione della rete bus periferica, fino ai lavori sulle linee ferroviarie regionali. Ecco il riepilogo completo.

Elettrificazione della rete bus periferica: arriva E-GAP

Importante novità per la flotta elettrica in arrivo nella periferia romana: E-GAP fornirà le infrastrutture di ricarica a SAP e BIS, le aziende coinvolte nella gestione degli autobus elettrici. Il servizio sarà erogato in modalità “as a service”, facilitando l’ingresso della mobilità a basse emissioni anche in ambito pubblico.

🔗 https://www.odisseaquotidiana.com/2025/05/e-gap-bis-sap-autobus-elettrici-roma.html

Partecipazione pubblica per il tram Mancini–Vigna Clara

Il XV Municipio, in collaborazione con il Clan LHOTSE e Odissea Quotidiana, ha avviato un percorso partecipativo sul progetto della linea tranviaria tra Piazza Mancini e Vigna Clara. Previsti quattro appuntamenti con i cittadini per condividere informazioni, raccogliere osservazioni e migliorare l’integrazione del tracciato con il tessuto urbano.

🔗 https://www.odisseaquotidiana.com/2025/05/percorso-partecipativo-tram-mancini-vigna-clara.html

Metro C: collaudi sospesi nel ponte del 2 giugno

Per agevolare gli spostamenti durante il ponte festivo, dal 31 maggio al 2 giugno i collaudi tecnici sulla Metro C saranno sospesi. Il servizio sarà regolare in tutti i giorni interessati, garantendo la piena accessibilità della linea.

🔗 https://www.odisseaquotidiana.com/2025/05/sospensione-collaudi-metro-c-31-maggio-2-giugno.html

CAF 334, un convoglio fermo da un anno

Dopo il trasferimento dalla Metro A alla Roma-Lido, il convoglio CAF n. 334 è rimasto inutilizzato per mesi. Ora, a distanza di quasi un anno, si apre un tavolo tecnico per risolvere le contese amministrative tra Regione e Metro A, con l’obiettivo di farlo entrare finalmente in servizio.

🔗 https://www.odisseaquotidiana.com/2025/05/contesa-treno-caf-roma-lido-333-334.html

Lavori sulla FL2 Roma–Tivoli

Rete Ferroviaria Italiana ha annunciato la chiusura per 10 giorni della tratta tra Sulmona e Avezzano, parte della linea FL2. L’intervento, di manutenzione straordinaria, comporterà l’interruzione del servizio ferroviario per garantire la sicurezza e l’affidabilità della linea.

🔗 https://www.odisseaquotidiana.com/2025/01/lavori-ferrovia-fl2-roma-tivoli-trenitalia.html

