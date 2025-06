Servizi su gomma, metropolitane e ferrovie: tutte le novità di oggi nel trasporto pubblico romano.

In vista di importanti cambiamenti estivi, si muovono diversi fronti della mobilità: aggiudicazioni per i nuovi servizi extraurbani, lavori sulla rete metropolitana e sospensioni ferroviarie per lo sviluppo delle infrastrutture.



Unità di Rete: assegnato il lotto “Valle del Sacco”

Il 13 maggio Astral ha proposto l’aggiudicazione provvisoria del lotto 3 “Valle del Sacco” al raggruppamento temporaneo composto da Cilia Italia e Corsi & Pampanelli. L’ambito territoriale include i comuni di Anagni, Artena, Cave, Colleferro, Fiuggi, Genazzano, Palestrina e Paliano.

Cilia aveva già avviato la selezione degli autisti ad aprile. Se tutto sarà confermato, il servizio dovrebbe partire il 1° luglio, insieme ad altri tre lotti su undici. Per gli altri sette, invece, la valutazione è ancora in corso.

Intanto, Astral è al lavoro per acquisire 554 nuovi autobus da destinare alle future reti territoriali.

Metro B – Stazione Libia, nuovo studio per risolvere le infiltrazioni

Atac ha affidato un nuovo incarico tecnico da 12.500 euro a una società specializzata per analizzare le infiltrazioni d’acqua che da anni affliggono la stazione Libia della linea B.

Il problema è noto sin dall’apertura della stazione, costruita sotto la falda del Nomentano: ascensori non funzionanti e una chiusura completa avvenuta nel 2022. Lo studio mira a proporre un intervento definitivo.

Metro B – In arrivo i nuovi treni Hitachi

Sono in consegna i nuovi convogli Hitachi per la Metro B. I treni avranno una lunghezza di 106 metri, 6 carrozze, aria condizionata, accessibilità per le persone con disabilità e sistemi audio-video di bordo.

Grazie alla struttura in alluminio, peseranno meno rispetto ai mezzi attuali, con un risparmio energetico stimato del 10%.

L’investimento complessivo è di circa 354 milioni di euro, finanziato con fondi nazionali. I 36 treni, inizialmente previsti per le linee A e B, saranno destinati interamente alla linea B.

Metro C chiusa per due weekend: si testa la tratta fino al Colosseo

La linea C della metropolitana sarà completamente chiusa nei weekend del 14-15 e 21-22 giugno per effettuare i collaudi della nuova tratta tra San Giovanni e Colosseo, passando per Porta Metronia.

Saranno attive due navette sostitutive (MC e MC3), con servizio fino all’1:30 di sabato e alle 23:30 di domenica. L’apertura della nuova fermata con nodo di scambio con la Metro B è prevista per settembre 2025.

Ferrovia sospesa tra Tuscolana e Tiburtina per lavori a Pigneto FS

La circolazione ferroviaria sarà sospesa tra le stazioni di Tuscolana e Tiburtina nei giorni 14 e 15 giugno per consentire interventi non compatibili con il traffico, legati alla costruzione della nuova stazione Pigneto FS.

