Le città corrono sui binari, Roma rincorre. Le novità della mobilità nella Capitale

Mentre in altre città italiane si realizzano nuove linee tranviarie, a Roma si resta ancora in attesa. Intanto, piccoli segnali arrivano dal fronte metro e dalla nuova autostrada per il sud del Lazio. Ecco il riepilogo delle principali notizie di oggi.

🚋 Firenze e Bologna posano i binari. E Roma?

A maggio sono partiti i lavori veri e propri per le nuove linee tram a Firenze e Bologna, dove si stanno già posando i binari. In netto contrasto, a Roma si procede ancora con fasi preliminari, come progettazione e conferenze dei servizi. Un confronto che mette in luce il ritardo della Capitale e solleva interrogativi sulla reale capacità di accelerare la #mobilitàurbana.

🔗 https://www.odisseaquotidiana.com/2025/05/tram-firenze-bologna-posa-binari-maggio.html

🚇 Metro C: prime foto di Colosseo e Porta Metronia

Roma Metropolitane ha pubblicato le prime immagini degli interni delle future stazioni Colosseo e Porta Metronia, in fase di completamento lungo la tratta centrale della Metro C. Le foto mostrano lo stato avanzato delle finiture, anche se non è ancora disponibile una data ufficiale di apertura. Un piccolo passo avanti, in attesa del completamento fino a Piazza Venezia.

🔗 https://www.odisseaquotidiana.com/2025/05/aggiornamento-foto-metro-c-maggio.html

🛣 Roma-Latina: pubblicato il bando PPP

Il Ministero delle Infrastrutture ha pubblicato il bando per un partenariato pubblico-privato finalizzato alla realizzazione dell’autostrada Roma-Latina. Il progetto prevede la progettazione, costruzione e gestione dell’infrastruttura, attesa da anni e considerata strategica per il collegamento con il sud del Lazio. Il coinvolgimento di operatori privati è visto come una possibile via per accelerare i tempi.

🔗 https://www.odisseaquotidiana.com/2025/05/nuovo-bando-ppp-autostrada-roma-latina.html

🚇 Metro A: arriva il treno del Giubileo

È entrato in servizio il primo treno della Metro A dedicato al Giubileo 2025. La livrea speciale è arricchita dai disegni di oltre 7.000 bambini che hanno partecipato a un progetto educativo sulla mobilità sostenibile e il rispetto degli spazi pubblici. Un’iniziativa simbolica che punta a sensibilizzare anche i più piccoli sull’uso consapevole del trasporto pubblico.

🔗 https://www.odisseaquotidiana.com/2025/05/treno-del-giubileo-atac.html

