Il nuovo volto dell’Hellas, Baroni: “Lo sapevamo”L’Hellas Verona ha letteralmente cambiato volto nel corso del mese di gennaio, tuttavia ciò non sembra intimorire. Il tecnico degli scaligeri ha parlato nel corso della conferenza stampa della vigilia del match con ilsottolineando come fosse già al corrente di quanto sarebbe accaduto. “Io sto lavorando dall’inizio con dei ragazzi che sono qua ai qualirispetto per il loro entusiasmo e la loro partecipazione, abbiamo cambiato molto ma lo sapevamo, non ho mai apprezzato gli allenatori che dicono di necessitare di tempo, il tempo lo dobbiamo ottimizzare e bruciare, dobbiamo cercare di far capire velocemente ai nuovi quello che è la nostra realtà, e in questo senso dai ragazzi arrivati una settimana fa ho avuto delle buone indicazioni – ha sottolineato Baroni -. “Sono ragazzi interessanti e di prospettiva, entrare in uncomplicato come quello italiano è difficile. Inizialmente qualcuno verrà usato part-time. Noslin è andato in campo perchè stava bene fisicamente ma non tutti sono al suo livello, dobbiamo allinearli velocemente”.



Frosinone, Di Francesco: “Il Milan non è certo in difficoltà”

“Milan in difficolta’? Non credo sia in crisi. Non ha avuto continuita’ di risultati, ma e’ la terza forza del campionato ed e’ in Europa”. Cosi’ l’allenatore del Frosinone, Eusebio Di Francesco, nella conferenza stampa di presentazione della sfida al Milan. Per la sfida di domani Di Francesco ha annunciato il recupero di Lirola che “ieri e oggi si e’ allenato con la squadra ed e’ tra i convocati”.



Nazionale, a marzo due amichevoli negli Stati Uniti

Giovedì 21 marzo (ore 22 italiane, 17 locali – diretta su Rai 1) al DRV PNK Stadium di Fort Lauderdale, casa dell’Inter Miami, gli Azzurri affronteranno il Venezuela, mentre domenica 24 marzo (ore 21 italiane, 16 locali – diretta su Rai 1) se la vedranno con l’Ecuador alla Red Bull Arena, nell’area di New York, a Harrison in New Jersey .



Milan: Bennacer pronto al rientro

“C’è Frosinone-Milan e noi non possiamo non mettere tutta la concentrazione e la determinazione possibile sulla partita di domani”. Lo ha detto l’allenatore del Milan Stefano Pioli presentando la partita in casa del Frosinone. “E’ una squadra che gioca molto bene, Di Francesco sta facendo un grande lavoro, una squadra che propone un calcio offensivo e aggressivo”, ha spiegato il tecnico in conferenza stampa. “Servirà una prestazione di qualità e livello per tornare a vincere”. Sulle condizioni di Bennacer, ha dichiarato: “Tutti conosciamo le sue qualità, puo’ sicuramente darci tanto. Ha avuto un leggero infortunio durante la Coppa d’Africa, non si è allenato nelle ultime due settimane, ha ripreso con noi ieri, non può avere un grandissimo minutaggio, ma sta bene e sarà a disposizione”

Gilardino: “Gudmunsson è come un nuovo acquisto per noi”

Alberto Gilardino può finalmente tirare un sospiro di sollievo. Dopo un intenso corteggiamento da parte della Fiorentina, l’allenatore del Genoa potrà usufruire delle prestazioni di Albert Gudmundsson almeno sino a fine stagione. Il tecnico biellese ne ha parlato nel corso della conferenza stampa che precede il match contro l’Empoli: “Sono tre giorni che non gli ho detto una parole. L’ho lasciato tranquillissimo e oggi lo abbraccerò. E’ il nostro nuovo acquisto per il girone di ritorno. Si è lasciato scivolare addosso tutte le chiacchiere di queste settimane e questo testimonia il fatto che è un top player anche a livello mentale. Per lui è una fortuna che sia rimasto al Genoa perchè è amato e ben voluto dalla squadra. Ora deve trascinarla la squadra perchè nelle sue corde ha queste qualità. Siamo felici sia rimasto e lo testimonia il fatto che la società non abbia mollato di un centimetro – ha spiegato Gilardino -. Ho tanta fiducia nei ragazzi e nella squadra. Questo mese, non semplice per via del mercato, la squadra ha lavorato benissimo. In questi giorni che siamo in ritiro e quello che vogliamo è andare forte. C’è grande ammirazione in quello che stanno facendo i ragazzi sotto il profilo dell’impegno. Questo è lo spirito che dobbiamo mantenere è un sentimento che dobbiamo portarci dietro ovunque. Arriviamo da due vittorie e per dare continuità di risultati dobbiamo alzare l’asticella mentale per la partita di domani. Incontriamo una squadra scorbutica che ha fatto quattro punti nelle due gare, che ha cambiato notevolmente il suo modo di giocare e dovremo essere prontissimi”.



Coppa d'Africa, Nigeria in semifinale: il solito Lookman decide i quarti con l'Angola

La Nigeria è una semifinalista della Coppa d'Africa. La squadra di Osimhen ha battuto 1-0 l'Angola grazie al gol del solito Lookman, vero e proprio protagonista del torneo già a quota 3 gol.

Per Osimhen, fermo al gol all'esordio, rete annullata nel secondo tempo per fuorigioco. La Nigeria attende ora l'altra semifinalista. Il gol dell'atalantino è arrivato al 41esimo del primo tempo con un bel mancino in area su assist di Simon.