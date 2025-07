SKY - Lucca sarà un giocatore del Napoli: c'è l'accordo con l'Udinese

Raggiunto l’accordo tra il Napoli e l’Udinese per il passaggio di Lorenzo Lucca in azzurro. I club in queste ore stanno formalizzando il trasferimento del centravanti italiano per poterlo far viaggiare già nella giornata di domani, 16 giugno. Il Napoli, come raccontato in questi giorni da Gianluca Di Marzio, esperto di mercato Sky, ha scelto il classe 2000 perché crede che sia l’ideale per completare il reparto offensivo insieme a Romelu Lukaku. Gli azzurri hanno anche mantenuto la precedenza sul calciatore nonostante fosse richiesto da altri club, come Milan e Atalanta. Lorenzo Lucca, come anticipato, si trasferirà al Napoli in prestito con obbligo di riscatto a 35 milioni di euro bonus compresi. Nel contratto del classe 2000 non sarà presente la clausola da 80 milioni con gli azzurri che hanno mantenuto la loro posizione.



SPORTITALIA - Pedullà: "Napoli, arriva Lucca, poi avanti per Milinkovic-Savic e Ndoye"

Alfredo Pedullà, esperto di mercato Sportitalia, ha parlato sul suo canale YouTube delle trattative del Napoli: "Il Napoli dallo scorso fine settimana ha deciso di virare su Lucca per l’attacco così da dirottare il resto del budget necessario per Nunez su altri obiettivi. Una volta chiuso l’affare Lucca, andrà dal Torino per perfezionare Milinkovic-Savic e poi avanti col Bologna per Ndoye. Nonostante le parole di Fenucci, il Napoli sta parlando e lavorando con Ndoye da settimane e settimane. È la prima scelta per gli esterni offensivi”.



SKY - Lang al Napoli, c'è la firma: atteso l'annuncio ufficiale del club azzurro

Noa Lang è a tutti gli effetti un nuovo giocatore del Napoli: l’attaccante olandese ha firmato il contratto che lo legherà al club di Aurelio Del Laurentiis. Dopo essere arrivato in Italia, in mattinata ha già sostenuto le visite mediche a Villa Stuart. Come vi abbiamo raccontato, arriva per 25 milioni di euro più 2 di bonus dal PSV, che mantiene il 10% sulla futura rivendita. Si attende ora soltanto l’ufficialità del trasferimento.



SKY - Napoli, Beukema in attesa del via libera per partire per le visite mediche: i dettagli

Il Napoli attende Beukema. Il calciatore olandese è in attesa del via libera per partire. Per domani, mercoledì 16 luglio, sarebbero state fissate le visite mediche a Roma. In queste ore si stanno ancora definendo i dettagli finali sulle commissioni e sulle modalità di pagamento. Insomma, questione di dettagli e poi la nuova avventura di Beukema – in maglia Napoli – potrà iniziare.