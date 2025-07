Conceiçao-Juve, affare ai dettagli col Porto: si chiude a ore. Decisiva una rinuncia dell’esterno

Sono ore decisive per il futuro di Francisco Conceiçao. Entro la giornata di oggi la Juventus chiuderà la trattativa con il Porto in merito all’acquisto dell’esterno portoghese, arrivato in prestito un anno fa dai lusitani. L’affare è ai dettagli, tanto è quasi certa la presenza del 22enne figlio d’arte già per il ritiro che prenderà il prossimo 24 luglio agli ordini di Igor Tudor. Conceiçao, scrive Record, proprietario del 20% del suo cartellino, rinuncerà alla parte che avrebbe dovuto incassare: questo permetterà ai bianconeri di portare a termine l’affare a cifre più basse. Ossia a 25 milioni di euro, più bonus, con un piccolo sconto quindi rispetto ai 30 mln previsti dalla clausola in scadenza nella giornata di martedì.

In compenso, riferiscono sempre dal Portogallo, l’esterno d’attacco vedrà lievitare il suo ingaggio, arrivando a toccare quota 5-6 milioni di euro rispetto ai 2,5 netti percepiti finora. In questo modo il dg Comolli rimborserebbe Conceiçao per la rinuncia. Per la fumata bianca manca pochissimo: entro la giornata di oggi potrebbe già arrivare l’ufficialità.



Modric-Day, il croato è atterrato a Malpensa

La lunga attesa è finita: il Milan accoglie ufficialmente Luka Modric. Reduce dal Mondiale per Club e da un ‘doloroso’ addio al Real Madrid, il croato è arrivato nel capoluogo meneghino per dare il via alla sua nuova avventura italiana. Per i rossoneri si tratta del secondo colpo a centrocampo dopo quello di Ricci, in attesa di rinforzi anche in altri reparti. L’arrivo del 39enne permetterà ai tifosi di dimenticare il mancato acquisto di Brown.

Poco dopo rispetto a quanto annunciato alla vigilia, ossia intorno alle 11.20, Modric è atterrato a Malpensa. Il 39enne svolgerà subito le visite mediche: a seguire la firma sul contratto fino al 30 giugno del 2026. Poi Luka ripartirà subito in direzione Zagabria per andare in vacanza. Si unirà alla truppa di Allegri nei primi giorni del mese di agosto.



Mondiale per Club, titolo al Chelsea. Battuto il PSG in finale 3-0

E’ del Chelsea la prima storica edizione del Mondiale per Club: la formazione del tecnico italiano Enzo Maresca vince 3-0 contro il Paris Saint-Germain la sfida di Ney York al Metlife Stadium, sede anche della finale del prossimo Mondiale 2026. Due gol e assist per Cole Palmer, MVP della partita, tutto sotto gli occhi di Infantino e del presidente statunitense Donald Trump.



*Luis Enrique e la manata a Joao Pedro: la ricostruzione del tecnico. Rischia tre giornate di stop

L’agitato finale di Chelsea-Psg ha visto coinvolto Luis Enrique: le immagini hanno ripreso il tecnico spagnolo mentre rifilava una manata a Joao Pedro, grande protagonista della serata. “Una reazione sorprendente e surreale di un uomo stanco e mentalmente esausto da questa stagione” il commento dei giornalisti de L’Equipe, forse troppo teneri nei suoi confronti. Nel post-partita l’allenatore del Psg non ha voluto commentare l’accaduto, mentre lo ha fatto con i suoi assistenti a bordocampo.

“Sono stupido. Lui è fermo e mi spinge, io lo tocco e si butta a terra” le parole che l’ex tecnico del Barcellona avrebbe pronunciato dopo l’accaduto al suo staff secondo una ricostruzione attenta dei colleghi di Dazn. Adesso la palla passerà alla Fifa che potrebbe aprire un procedimento e squalificarlo: determinante, fa sapere Mundo Deportivo, sarà la relazione del coordinatore della gara assoldato dal massimo organo del calcio mondiale. Se verranno applicati i regolamenti della Fifa e il relativo Codice Disciplinare, Luis Enrique rischia una squalifica di tre giornate. Squalifica che però l’allenatore del Psg non sconterebbe in altre competizioni.



Calciomercato, Napoli: è fatta per Beukema. Le cifre

Sam Beukema è praticamente un giocatore del Napoli. Secondo quanto riportato da Sky Sport è in corso in questi minuti lo scambio di documenti tra il club azzurro e il Bologna, con l’accordo definitivo che è stato dunque trovato nel corso delle ultime ore. Nei giorni scorsi vi avevamo raccontato dell’ultima offerta dei partenopei da 30 milioni di euro più due di bonus, con la società felsinea che chiedeva però 31 milioni di parte fissa più bonus. La distanza da un milione di euro è stata colmata e il calciatore è pronto a svolgere le visite mediche, già nella giornata di domani, con il Napoli.