Juventus, Nico Gonzalez ai saluti. Per l’argentino c’è l’Arabia

Gli occhi dell’Arabia su Nico Gonzalez. L’esterno offensivo argentino potrebbe tornare di moda in Saudi Pro League, dopo i contatti di un anno fa, quando il classe 1998 scelse di approdare alla Juventus dalla Fiorentina declinando le avance di alcuni club inglesi e una ricca proposta arrivata proprio dal torneo saudita. Ai petrodollari aveva preferito il fascino intramontabile di un top club internazionale come la Vecchia Signora. Un anno dopo, però, le cose non sono andate come tutti si aspettavano: Nico ha faticato a ingranare e, complici anche alcuni guai fisici, ha vissuto una stagione decisamente al di sotto delle aspettative. Tanto che ora il suo nome non fa parte della lista degli incedibili. Motivo per cui – qualora dovesse arrivare una proposta allettante – la Juventus potrebbe aprire la porta verso la cessione dell’ex viola, che è stato acquistato per 33 milioni (8 di prestito di oneroso più altri 25 di obbligo di riscatto, maturato a inizio febbraio al primo punto conseguito). Tra l’altro, uno degli intermediari che ha curato l’approdo di Nico a Torino, ovvero Alessandro Moggi, è stato nelle scorse ore anche l’artefice del passaggio di Retegui all’Al-Qadsiah. Tradotto: il canale col mercato saudita può essere approfondito pure per il nazionale argentino.



Mercato, l’Al Hilal di Inzaghi tenta Kean con venti milioni a stagione

Dopo la partenza di Retegui verso l’Arabia, un altro attaccante della Nazionale di Gattuso è pronto a seguirlo. Simone Inzaghi ha chiamato Moise Kean per parlargli di quanto il suo Al Hilal sarebbe disposto a versagli se decidesse di fare il grande salto verso il campionato saudita: 20 milioni di euro netti a stagione per quattro anni, in pratica oltre 80 totali. Un’offerta che farebbe riflettere chiunque, anche chi stava discutendo con il suo club del rinnovo di contratto secondo il piano della Fiorentina, che voleva metterlo al centro del nuovo corso viola con un buon adeguamento dell’ingaggio.

Kean ha una clausola rescissoria da 52 milioni, valida ancora per qualche giorno e solo per l’estero, che gli arabi sono disposti a pagare. L’alternativa è restare in attesa per capire quale possa essere la volontà del giocatore. E’ chiaro che sia la sua decisione quella che farà pendere l’ago della bilancia sul futuro dell’attaccante azzurro. Moise aveva rifiutato un’offerta da 15 milioni dall”Al-Qadsiah, che poi è andata su Retegui. Ora le cifre e le prospettive sono diverse. In viola prende circa due milioni all’anno, è evidente che la differenza sia notevole. Dopo il 15 luglio, alla scadenza della clausola valida per l’estero, se l’Al Hilal non si sarà ancora fatto avanti, la Fiorentina potrebbe proporgli uno stipendio al raddoppio. Ma resta sempre fondamentale la volontà del giocatore.



Gatti, no al Napoli, vicino rinnovo con la Juventus

Federico Gatti è ormai a un passo dal rinnovo con la Juventus. Come riportato da Tuttosport mancherebbe soltanto l’ufficialità che arriverà però non prima del rientro dalle vacanze per questioni logistiche, motivo per cui sarà necessario attendere ancora qualche settimana. Il rinnovo dovrebbe arrivare sino al 2030 con uno stipendio attorno ai 2,5 milioni di euro fra parte fissa e bonus. Una cifra inferiore a quanto offerto dal Napoli a cui Gatti avrebbe però detto no.



Paredes va al Boca e saluta la Roma

Mentre il Boca Juniors ufficializzava l’acquisto di Leandro Paredes dalla Roma, il centrocampista argentino sui social ha dedicato un lungo messaggio ai giallorossi e ai suoi tifosi per congedarsi, per la seconda volta in carriera, dal pubblico capitolino: “Non so da dove iniziare. Siete stati i primi ad accogliermi quando ero ancora un bambino, a dare a me e alla mia famiglia l’amore di cui avevamo bisogno per sentirci a casa e così è stato, ROMA sarà sempre la mia seconda casa, è stata la mia prima e ultima squadra in Europa, mi dispiace tanto non aver potuto vincere qualcosa con voi ma vado via tranquillo che ho dato tutto di me stesso. Spero essere stato un grande professionista e un esempio per i ragazzi ma soprattutto una grande persona. Due dei miei figli sono romani ma tutti e tre romanisti. È il momento di tornare a casa dove sempre ho sognato la squadra del mio cuore e so che il grande romano romanista mi capirà. Grazie di tutto Roma e LA ROMA, vi porteremo sempre nel cuore, che saranno sempre giallorossi. Vi amo”.



Ciro Immobile è del Bologna: il comunicato del club rossoblù

Adesso è ufficiale: Ciro Immobile torna in Italia ed è un nuovo centravanti del Bologna. Questo il comunicato diramato dalla società emiliana per annunciare il suo acquisto: “Il Bologna FC 1909 comunica di avere acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante Ciro Immobile. Classe 1990, fra i migliori attaccanti della propria generazione, Ciro raggiunge Bologna seguendo il solco dei grandi campioni che, da Baggio e Signori in poi, hanno deciso di vivere in rossoblù una seconda e trionfale giovinezza, come Gilardino, Di Vaio e in tempi più recenti Palacio. 201 gol in Serie A dal 2008 ad oggi, nessuno come lui, in generale è l’ottavo marcatore di tutti i tempi del nostro massimo campionato, del quale per ben 4 volte si è laureato capocannoniere, facendo segnare anche il record (36) di gol realizzati in una singola stagione, la 2019-20. Due anni prima è stato anche miglior marcatore dell’Europa League”.



Retegui va all’Al Qadsiah per 67 milioni: ennesima cessione da record per l’Atalanta

Il capocannoniere dell’ultima Serie A lascerà il nostro campionato: Mateo Retegui ha detto sì all’Al Qadsiah che a sua volta ha convinto l’Atalanta con un pacchetto monstre da 67 milioni totali. L’attaccante della Dea e dalla Nazionale ha accettato l’offerta da capogiro del club arabo da circa 20 milioni a stagione per quattro anni.

Dopo la prima proposta di poco superiore ai 50 milioni di euro, nel pomeriggio gli arabi si sono spinti fino a quota 65, bonus inclusi.

Impossibile per i Percassi fare muro, specialmente a queste cifre e considerando la volontà del giocatore. Per la Dea si tratterebbe per altro dell’ennesima maxi plusvalenza, dato che Retegui è sbarcato a Bergamo meno di un anno fa per 22 milioni di euro più 3 di bonus. Il capocannoniere dell’ultima Serie A è dunque pronto a salutare l’Italia.